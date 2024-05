Carolina Baldini confirmó la relación entre su hijo Gianluca y Eva Bargiela: “Ella es divina”

Ya pasaron varios meses desde que se conoció la separación Eva Bargiela y Facundo Moyano, momento que generó mucha polémica, ya que él confirmó la noticia en un programa de televisión y ella, por su parte, no se lo esperaba. Pese a eso, decidió dar vuelta la página y darle una nueva oportunidad al amor, esta vez con un futbolista.

Se trata de Gianluca Simeone, el menor de los tres hijos de Diego ‘Cholo’ Simeone y Carolina Baldini. Pese a que hasta el momento ninguno confirmó la relación, fue la mamá del futbolista quien admitió que todo va viento en popa. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, fue consultada por el tema. “¿Tu hijo Gianluca está saliendo con Eva Bargiela? ¿Sabés algo?”, le preguntó el periodista, a lo que ella contestó sin dar demasiados detalles. “No te voy a comentar cosas de mi hijo, cosas privadas…”, comenzó diciendo, y sumó: “Pero sé que se están conociendo”.

Las fotos de Eva Bargiela y Gianluca Simeone en un boliche (Captura: LAM)

Como si eso fuera poco, Carolina fue más allá, contó cuál es su visión del vínculo y cómo le cae la modelo: “Ella es divina, más que eso no puedo decir. Si mi hijo está con una persona, es porque es una buena persona (...) Mi hijo es una buena persona, así que, no la conozco, pero si está con mi hijo, supongo que es buena persona”. De esa manera, le dio el visto bueno a Eva.

Las fotos que confirmarían el romance entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Los rumores de romance comenzaron a circular hace algunos días, cuando salieron a la luz imágenes de los dos cenando junto a un grupo de amigos en un reconocido restaurante de Buenos Aires. Luego, en LAM (América TV) mostraron nuevas fotos de ellos en el boliche Tequila, pasando un momento divertido y muy compinches. Como si eso fuera poco, se conoció que se seguían en Instagram y que protagonizaron varios intercambios de ‘Me gusta’.

Una vez que se conoció la noticia, el ex de la modelo fue consultado al respecto en una entrevista con María Julia Oliván, en su programa de Border Periodismo, donde expresó: “Estamos separados hace diez meses. Me pone contento, realmente, que (Eva Bargiela) haya podido iniciar una relación con alguien”. Allí también sumó: “Ella es una mujer hermosa que se merece lo mejor. Se merece ser feliz con alguien que la quiera”.

Por su parte, la periodista quiso saber si Eva le había contado de su nuevo vínculo amoroso, a lo que el político se sinceró: “Ella no me contó nada porque estamos separados, no tenemos por qué contarnos las cosas que hace cada uno”.

“Me parece bárbaro que encuentre una persona que la haga feliz y que la quiera y cuide”, agregó, sin intenciones de dar más detalles sobre el tema. Sin embargo, para cerrar el tema, Facundo Moyano admitió que si sabía que su exmujer estaba en pareja, pero que no se enteró por ella.

