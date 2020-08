En las redes. El difícil momento de Eva de Dominici: "Me ha roto el corazón"

La actriz contó en su cuenta de Instagram el difícil momento que atraviesa: "No bajemos los brazos y luchemos por salir de la tristeza para lograr vivir momentos de felicidad" Crédito: Instagram

18 de agosto de 2020 • 10:46

Eva de Dominici compartió con sus seguidores un extenso relato en el que explica el difícil momento que atraviesa. Es que un amigo de ella y de su pareja, el actor Eduardo Cruz, falleció en las últimas horas. "Ha partido nuestro amigo Ruben y me ha roto el corazón", escribió la actriz argentina que ahora vive en Los Ángeles.

"Foto de mi cumpleaños de 24 con vos, haciéndote el tonto como siempre, otra con la ropa y los juguetes que le trajiste a Cairo [el hijo que tienen De Dominici y Cruz] de África, lugar donde partiste", escribió De Dominici junto a cuatro fotos que compartió en Instagram. "Te fuiste en un momento feliz, y eso es bonito pero aún así me brotan las lágrimas de enojo y tristeza porque fue demasiado pronto", señaló.

El relato, en el que la actriz repasó algunos recuerdos de momentos vividos con su amigo, Rubén Hens, continuó: "Me queda en el corazón tu risa fumando, bautizando a mi hermana como 'Verónica', tu voz gritándole a mi Cairete aún sin nombre: 'Eduardito que soy tu tío Rubén' y por sobre todo nuestra charla del último hiking... sé con certeza que tenías muchas ganas de vivir".

Por último, la actriz explicó el contexto en el que falleció Hens. "Nuestro amigo se ha ido en un accidente automovilístico en Ghana. Seamos muy cuidadosos al manejar, nunca está demás recordar que nos ponemos en riesgo y ponemos en riesgo a los demás", escribió.

Además, De Dominici dejó un mensaje para sus seguidores. "Y tampoco está demás recordar que no bajemos los brazos y luchemos por salir de la tristeza para lograr vivir momentos de felicidad, ayudemos a los demás y pongámonos en sus zapatos, no perdamos tiempo en lo que hace daño, pidamos perdón y digamos más 'te quiero', amemos sin medida y honremos la vida que no existe nada más que el hoy".

Ruben, el amigo de Eva de Dominici Crédito: Instagram