Sin Demichelis y con amigas: la fuerte frase que compartió Evangelina Anderson desde México

Hace un tiempo, Evangelina Anderson volvió a despedirse de la Argentina y se mudó a México para acompañar a Martín Demichelis, quien abandonó al plantel de River para dirigir al Club Rayados de Monterrey. A pocos días de la mudanza, empezaron a circular rumores sobre que su matrimonio había llegado a su fin.

Si bien la pareja desmintió rápidamente la separación a través de las redes sociales, las especulaciones sobre el tema continúan, especialmente cada vez que aparece un posteo de Evangelina en Instagram. Este miércoles, Anderson compartió una curiosa publicación que volvió a sembrar incertidumbre entre sus seguidores e intensificó los rumores de crisis.

En esta oportunidad, la modelo subió una serie de fotos en las que se la ve radiante durante su visita al Museo de Frida Kahlo, que se encuentra en la Ciudad de México. En las postales, Anderson se mostró feliz y relajada junto a su grupo de amigas. Sin embargo, al igual que en sus últimos posteos, no hay rastros de Demichelis en ninguna de las imágenes.

Evangelina Anderson visitó el museo de Frida Khalo con amigas (Instagram) @evangelinaanderson

Más allá de la llamativa ausencia del Director Técnico, los usuarios notaron rápidamente otro detalle interesante en la publicación que podría interpretarse como un mensaje oculto sobre la situación sentimental de la rubia. Se trata de una frase de Frida Kahlo que Evangelina recogió para redactar la descripción de las fotos.

“Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila saber que he sido auténtica”, escribió la modelo al pie del posteo, junto con la firma de su autora original. Además, en un video que compartió, se pueden ver otras frases de la artista mexicana pintadas en uno de los rincones del museo.

Evangelina Anderson de turista por la Ciudad de México (Instagram) @evangelinaanderson

“Lo que no me mata me alimenta”; “Pies, ¿para qué los quiero? Si tengo alas para volar” y “Pinto flores para que así no mueran”, son las primeras oraciones que se ven en el clip. Sin embargo, fue la siguiente la que reavivó los rumores de separación. “¿Por qué la quiere a ella? Si ni sabe el color de tus ojos cuando yo he contado hasta tus pestañas”, se lee en la madera pintada de amarillo, con cuadros de Frida de fondo.

La ausencia de Demichelis en los posteos de su mujer

Esta no es la primera vez que Evangelina Anderson hace publicaciones en Instagram sin su marido desde que iniciaron los rumores de separación. Esto ya había ocurrido en dos ocasiones, por lo que la versión de la crisis no para de crecer, debido a que, anteriormente, ambos solían mostrarse juntos con frecuencia.

En la publicación que realizó la modelo en ocasión del Día de la Madre, por ejemplo, se pueden ver varias fotos junto a sus hijos, pero, curiosamente, en ninguna aparece Demichelis. Lo mismo ocurrió hace algunos días, cuando Anderson subió un video durante la celebración por el Día de los Muertos junto a su familia, sin rastros del DT del Monterrey.

Está a la vista que este comportamiento de Evangelina en redes sirvió como confirmación de la separación para sus seguidores, quienes le hacen notar su inquietud constantemente en los comentarios. Está por verse cuáles serán sus próximos movimientos y si se da o no la ansiada aparición del exfutbolista.