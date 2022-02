Evangelina Anderson reveló su verdadera vocación y sorprendió a sus fans: “¡Cómo es la vida!”

Con un outfit elegido al azar, pero con observaciones por parte de sus hijos, Evangelina Anderson reveló la profesión que quiso estudiar cuando se recibió del secundario. De acuerdo con Bastián, Lola y Emma, frutos de su matrimonio con el exfutbolista Martín Demichelis, la exmodelo se vistió como si fuese oficial de policía y luego de escuchar la opinión de los pequeños compartió la anécdota en redes sociales.

Sin darse cuenta, Anderson usó un jean oscuro de tiro alto, un cinturón con detalles dorados, una remera manga larga y una boina, todo en negro para sellar un look total black. Tal y como visten algunos de los efectivos de seguridad.

El look de Evangelina Anderson que sus hijos asociaron con una oficial de policía (Crédito: Instagram/@evangelinaanderson)

A través de su cuenta en Instagram, comentó con humor: “Mis hijos me dijeron que hoy me vestí de policía y me acordé que cuando terminé la secundaria quería que esa fuera mi vocación”. En esa línea, continuó: “Finalmente estudié docencia, luego fui modelo y bailarina”.

Por último, y a tono de broma, se definió como una “botinera jubilada” y cerró: “¡Cómo es la vida! ¿Me ven de poli?”. En pocas horas, la publicación de la influencer superó los 45 mil ‘Me gusta’, así como cientos de comentarios empáticos.

Evangelina es muy activa en las redes sociales y no pierde oportunidad para compartir con sus casi tres millones de seguidores tiernos momentos con su marido e hijos, así como con el resto de su familia. Fue así como durante el último trimestre, la exmodelo publicó detalles acerca de cómo fue su regreso a la Argentina después de varios años sin estar cerca de sus allegados.

La familia entera viajó a la Argentina para pasar las fiestas en diciembre de 2021 (Crédito: Instagram/@evangelinaanderson)

En octubre de 2020 voló hacia la Argentina sola y dejó a los niños con Demichelis en Alemania, ya que no podían faltar a las clases del estricto colegio que asisten. Su viaje tenía un objetivo muy claro: poder celebrar el cumpleaños de su papá.

El padre de Evangelina Anderson los recibió en el aeropuerto (Crédito: Captura de video @evangelinaanderson)

En uno de los varios videos que compartió en redes sociales se pudo ver al hombre realmente sorprendido una vez que vio a su hija en su propia casa y no a través de la pantalla de un celular. “¡No lo puedo creer!”, expresó conmovido en aquel momento.

El encuentro de Evangelina Anderson y sus hijos con su familia en la Argentina para las fiestas

Si bien su estadía fue corta, en diciembre Evangelina volvió a la Argentina pero esta vez junto a su esposo y sus hijos para pasar las fiestas de fin de año. Allí se pudo ver a los pequeños reencontrarse con sus abuelos maternos y fundirse en un emotivo abrazo.

“Ay, me muero. ¡Tres años sin verlos! ¡Qué grandes que están!”, se la escuchó gritar a la mamá de Anderson en otra filmación.