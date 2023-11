escuchar

Desde que ocupó una silla en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) Evangelina Anderson se convirtió en una de los jurados más destacadaos del programa. No solo es el centro de atención por sus exclusivos looks, sino también por su carisma y sobre todo por “poner el cuerpo” si la situación lo amerita. Esto fue justamente lo que hizo en la emisión del viernes, no una, sino dos veces. La modelo demostró toda su destreza física y no solo bailó, sino que también hizo un ejercicio de gimnasia que le valió aplausos de todo el estudio.

Para terminar la semana en Los 8 escalones, Anderson se lució con un casual, pero elegante outfit: una camisa negra con hombreras, un short gris y unas sandalias de taco aguja. Completó el look con un par de aros, un destacado maquillaje y el cabello recogido y moldeado con gel. No obstante, en un momento del programa dejó los zapatos altos a un costado y se calzó las zapatillas para abordar una pregunta clave de la final, en la que se midieron dos participantes, llamados Ernesto y Bautista.

“Les voy a mostrar ahora un nuevo género musical coreano que está muy de moda este 2023″, les anticipó la modelo a los finalistas y acto seguido se levantó de su asiento y comenzó a bailar mientras sonaba la música.

Anderson se mostró como la dueña de la pista y se movió con mucha soltura y energía. Tras un par de segundos regresó a su lugar y les preguntó a los finalistas: “¿Cómo se llama este género musical coreano que es furor en 2023 y en redes sociales como TikTok? K Pop, Tecno pop, La danza del león o Polca”.

Mientras que Ernesto se inclinó por la segunda opción, Bautista eligió la primera, la cual era correcta, y consiguió otra luz verde. El juego continuó y nuevamente llegó el turno de Eva Anderson quien, por segunda vez en la noche, abandonó su asiento y se ubicó delante de los participantes, pero esta vez boca abajo y con las manos y los pies apoyados en el suelo.

En posición de plancha, empezó a llevar las rodillas hacia el pecho, mostrando el ejercicio sobre el cual iba a hacer la pregunta. Luego volvió a su lugar un poco agitada y destacó: “¡A toda velocidad lo hice!”. Pero, eso no fue todo porque hasta les pidió un favor a los presentes: “Aplaudan así respiro”. Rápidamente, todos acataron el pedido y destacaron el trabajo físico que realizó.

Luego, la empresaria les consultó a los finalistas si el nombre del ejercicio en cuestión era “plancha, escaladores, patada horizontal o jumping jacks”. Esta pregunta fue la última. Ernesto se inclinó por la tercera opción y Bautista por la segunda, la cual era correcta, y se consagró como ganador de Los 8 escalones de los 3 millones.

El joven festejó con su hermano Cristóbal y su novia Delfina los $3.400.000 que consiguió - los millones de la final se sumaron a los $400.000 que consiguió el día anterior al vender su llave -. Finalmente, el conductor llamó a Bautista y a Sebastián, dueño de la llave, para negociar. Este último aseguró que quería vender, así que el campeón dio a conocer su oferta: “Voy a usar la estrategia de mi compañera y te voy a ofrecer el 10%”.

El dueño de la llave pidió $700.000 y la negociación continuó por unos segundos más, pero como él quería vender y Bautista comprar, cerraron la operación por $500.000. De esta manera, el campeón se quedó con $2.900.000 más la llave para jugar en la final por el departamento a estrenar y además regresa el lunes para aumentar el valor del cheque.