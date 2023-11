escuchar

Después de un breve período alejada de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece), Nicole Neumann volvió para quedarse y recuperó su lugar en el jurado, desde el cual aborda preguntas que van desde moda hasta veganismo y yoga. Justamente en la edición del miércoles le tocó “ponerle el cuerpo” a la situación y representó, delante de todos los presentes, un complejo ejercicio para ayudar a los finalistas en una instancia clave. Si bien una vez más demostró toda su destreza física, en el medio de la ejecución tuvo un percance de vestuario y lejos de evadirlo, decidió hacerlo público.

Neumann da de qué hablar cada vez que pone un pie en el ciclo de entretenimiento de eltrece y sus exclusivos outfits, con frecuencia, se llevan toda la atención. Prendas ajustadas, brillosas y que dejen mucha piel al descubierto suelen ser de sus favoritas. Pero, sin dudas, el look que llevó el miércoles fue uno de los más extravagantes: un vestido largo con transparencias en color dorado oscuro, sin mangas y con capucha. Lo acompañó con accesorios y unos zapatos negros de taco alto.

El look dorado de Nicole Neumann que se robó la atención de todos (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

“¡Me encanta jugar con la moda! ¿Ustedes se animan?”, comentó Nicole en una publicación que hizo en Instagram para mostrar su look para Los 8 escalones. Si bien estuvo espléndida y no pasó desapercibida con su atuendo, sino todo lo contrario, en una instancia del programa tuvo un pequeño traspié.

Durante el escalón final se levantó de su silla y se puso frente a los participantes para llevar adelante la siguiente pregunta que era justamente de yoga. “Me acuerdo Mateo que vos practicaste yoga”, le dijo a uno de los finalistas, quien ya había ganado en el programa. “¿Vos Maximiliano, qué onda con esta disciplina?”, le consultó al otro participante, pero él dijo que no estaba familiarizado con esta práctica.

Nicole Neumann se lució con un llamativo vestido en Los 8 escalones (Foto: Captura eltrece)

“Les voy a representar una postura llamada Del Sol y ustedes me tienen que decir con qué otro nombre se la conoce”, indicó la modelo y acto seguido dejó el micrófono sobre la mesa y se dispuso a mostrar el ejercicio. Se sentó en el suelo, estiró las piernas por delante del cuerpo y los brazos y la cabeza por detrás. Apoyada en las extremidades, elevó el torso al techo y se mantuvo allí unos segundos mientras todo el estudio la aplaudía.

Tardó unos breves instantes en incorporarse, ya que se pisó la tela del vestido con los zapatos, pero con la gran experiencia que tiene en esta área, sumado a los años de desfilar en tacos, volvió a su lugar como si nada hubiese pasado.

No obstante, reveló una intimidad de lo que acababa de pasar. “¡Se me patinaban los tacos! Siempre me olvido que no es lo mismo practicar con tacos que descalza. Es muy diferente”, dijo entre risas. Si bien ella lo sintió, lo cierto es que probablemente pocos se hayan dado cuenta de este pequeño “desliz”.

Finalmente, Neumann les preguntó a Mateo y Maximiliano por el nombre de la postura de yoga que acababa de realizar. Las opciones fueron doble anillo, hiperextensiones, plancha hacia arriba o el puente. Ambos se inclinaron por la tercera alternativa, la cual era correcta, y sumaron una luz verde cada uno.

Más allá de la buena y reñida final, fue Maximiliano quien le arrebató a Mateo el puesto de campeón y además de quedarse con los $3.000.000, también celebró con la llave que había conseguido durante el juego.