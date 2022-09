Zac Efron reveló el motivo que ocasionó los llamativos cambios en su rostro: “Simplemente creció”

A un año de haber aparecido en redes sociales con un evidente cambio físico, Zac Efron reveló cuál fue la verdadera causa de la transformación de su rostro.

Después de haber sido objeto de burlas y especulaciones sobre supuestas cirugías estéticas en la cara, el actor reveló que no se trataba de nada de eso y habló en cambio de su estado de salud.

Quien dio vida a Troy Bolton en High School Musical habló del tema en un artículo de tapa de Men’s Health y, según su relato, lo que ocurrió fue que se fracturó la mandíbula.

El actor corría por su casa cuando se resbaló y se golpeó en la esquina de una fuente. Eso, dijo, le ocasionó severas heridas al grado de que quedó completamente desmayado y cuando despertó tenía el “hueso de la barbilla colgando”.

Zac Efron dio un mensaje por el Día de la Tierra pero todos criticaron su aspecto físico

Debido a este incidente fue intervenido por médicos expertos, pero enfatizó que no los que todos creían. Se sometió a una larga recuperación en la que sus músculos faciales se volvieron muy grandes y, por lo tanto, se vio en la necesidad de rehabilitarse con un fisioterapeuta para contrarrestar el crecimiento. Efron describió que durante su descanso en Australia su cara “simplemente creció”.

El famoso consideró que no tomaba en cuenta las críticas que recibía: “Si valorara lo que otras personas piensan de mí en la medida en que puedan pensar que lo hago, definitivamente no podría hacer este trabajo (en el mundo del espectáculo)”.

Otras lesiones físicas de Zac Efron

En la misma entrevista para Men’s Health, Zac aseguró que también sufrió otras heridas, aunque éstas a causa del entrenamiento físico al que se sometió para lucir la figura requerida por su personaje en la película Baywatch. Se le dislocó un hombro, se lesionó el ligamento cruzado de la rodilla y su muñeca se rompió.

Esta experiencia le permitió decidir que no quería volver cambiar su apariencia física en absoluto, ya que tanto entrenamiento y presión por marcar sus abdominales y otros músculos lo llevó a una “depresión oscura” e “insomnio”. Esta situación fue tan traumática para él que la consideró “algo que lo quemó”.

Zac Efron tomó un descanso en Australia y aseguró que fue ahí donde los músculos de su cara comenzaron a crecer Instagram Zac Efron

“Me costó mucho volver a concentrarme. Los médicos lo atribuyeron a que tomé muchos diuréticos durante demasiado tiempo y eso estropeó algo”, aseveró. Por ello, ahora mantiene un pensamiento un poco más relajado en cuanto a su cuerpo y prefiere hacer rutinas de ejercicios menos estrictas, basadas en yoga, estiramientos y automasajes.

El cambio de rostro de Zac Efron que generó todo tipo de teorías

Fue en abril del 2021 cuando el protagonista de la película 17 otra vez apareció en un video en redes sociales, pero con sus facciones bastante transformadas. El video, y las capturas del mismo, enseguida se volvió viral, con muchos comentarios negativos sobre su apariencia y sobre las supuestas intervenciones quirúrgicas que la habrían modificado.

Incluso sus seres queridos, como por ejemplo su amigo el australiano Kyle Sandilands, fueron cuestionados por la prensa para saber qué había sucedido de Efron. “Yo sabría si se hubiera hecho cualquier cirugía”, dijo Kyle en aquel entonces el programa radial The Kyle and Jackie O Show. Acto seguido agregó que que no hay nada por mejorar en la imagen de Zac. “Es como tener una pintura de Picasso y que, de la nada, llegue un niño a pintar sobre ella con los dedos. ¿Por qué hacerlo?”, remató.