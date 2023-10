escuchar

Decenas de fanáticos conmovidos por la muerte de Matthew Perry, el actor que hizo famoso a Chander Bing en la popular serie de Friends, se congregaron en el emblemático edificio de West Village, en Nueva York, para dejar flores y conmovedoras notas en memoria del actor, quien fue encontrado muerto a los 54 años en su casa de Los Ángeles el sábado. A pesar de la lluvia y del frío, las personas se mostraron tristes por el repentino fallecimiento.

Aunque la serie Friends se grabó en el estudio de Warner Bros., ubicado en Los Ángeles, los exteriores del departamento de Monica (Courteney Cox) y Rachel Green (Jennifer Aniston) se tomaron en la calle Bedford y Grove. “Es un héroe de comedia para mí. Realmente es bastante surrealista poder venir y presentar nuestros respetos”, dijo para el New York Post Steve Rogers, un padre británico que se encontraba de vacaciones en Nueva York con su familia en el momento de la muerte de Perry.

Un monumento improvisado para Matthew Perry afuera del inmueble conocido como el edificio "Friends" en Nueva York. Domingo 29 de octubre de 2023 (AP Photo/Brooke Lansdale) AP

Una admiradora de Brasil también compartió su sentir con New York Post. “Todos ellos, especialmente Matthew, me ayudaron en el momento más oscuro de mi vida”, dijo Jeniffer Alvez. “Eran una gran parte de mi vida. No sabía que me sentiría así”, y finalizó: “No estoy segura de cómo me sentiré cuando vuelva a ver Friends después de esto. Espero que descanse en paz”.

Los mensajes que admiradores de Matthew Perry dejaron en West Village, de Nueva York (Photo by Adam GRAY / AFP) AP

El trágico hecho que conmocionó a sus seres queridos y a sus millones de admiradores ocurrió en la casa que Perry tenía en California. Las autoridades encargadas informaron que encontraron su cuerpo inerte en la bañera de hidromasaje. En ese momento destacaron que no se habían encontrado pruebas de sustancias ilegales ni sospechosas.

Este lunes, CNN informó que se requerirá una investigación más amplia por parte de la Oficina del Médico Forense de Los Ángeles. “En caso de que no se pueda determinar la causa de la muerte en el momento de la autopsia, se emitirá un certificado diferido hasta que se hayan completado estudios adicionales”, se señala en su reporte, de acuerdo con las autoridades.

Matthew Perry murió a los 54 años, el sábado 28 de octubre de 2023 (Photo by Adam GRAY / AFP) AFP

Sus “amigos” en la vida real

Matthew Perry habló de su lucha contra el abuso de sustancias tóxicas en un testimonio titulado Amigos, amantes y la gran cosa terrible, que se publicó en 2022, en el que detalla el apoyo que recibió de sus compañeros de reparto durante sus peores momentos. “Fueron como pingüinos. Cuando un pingüino está enfermo, los otros pingüinos lo rodean y lo ayudan a enderezarse, caminan a su alrededor hasta que puede caminar por sí mismo”, contó sobre los días en que llegaba a grabar muy afectado. “A veces estaba en el set sufriendo una resaca tremenda y Jen y Courteney tenían una bicicleta estática instalada en el backstage, ya que creían que hacer cardio era la solución perfecta para cualquier cosa”.

“Gracias por todo, Sr. Bing. Él merece ser honrado. Sé que sufrió mucho”, dijo un entristecido fan, de acuerdo con Variety. Otra persona aseguró que lo sentía como su compañero de vida. “Tengo 58 años y Matthew Perry tenía 54. Es difícil perder a personas que son tus pares. Crees que vas a envejecer con ellos. Ojalá hubiera podido vencer a sus demonios”.

Friends fue una serie de televisión creada y producida por Marta Kauffman y David Crane. El primer capítulo salió al aire el 22 de septiembre de 1994 a través de NBC y el último se emitió el 6 de mayo de 2004.