La insólita decisión que tomó Nicole Neumann cuando olvidó su cepillo de dientes: “Esto se llama improvisar”

Sus años de pasarela y campañas convirtieron a Nicole Neumann en un ícono de la moda. También se mostró en distintas roles en televisión, hoy por ejemplo, como panelista de Los 8 escalones del millón, por eltrece.

En medio de una agenda siempre repleta de viajes, tanto por placer como por trabajo, la modelo se olvidó el cepillo de dientes y tuvo que improvisar con lo que tenía a mano.

Fue la propia Nicole quien compartió la curiosa anécdota en sus redes, donde compartió la singular solución que encontró para arreglárselas sin su cepillo.

“Esto se llama improvisar cuando uno tiene un día largo. Me quiero lavar los dientes y no hay cepillo de dientes, porque nos lo olvidamos. Sale cepillo de cejas”, resumió la modelo y conductora.

Nicole Neumann, quien hace días estuvo en la gala de “Los personajes del año” de la revista Gente, compartió dos imágenes, una contra el espejo en el que se la ve utilizando el cepillo de cejas con una sonrisa y en la otra, el instrumento que a penas se parece a un cepillo de dientes real.

Aseguran que Nicole Neumann se comprometió con Manu Urcera: “Proyectamos todo como familia y como pareja”

La relación entre Nicole Neuman y Manuel Urcera atraviesa uno de sus mejores momentos, a tal punto de que ya se habla de un próximo casamiento entre ambos. La pareja se mostró en reiteradas oportunidades disfrutando de diferentes puntos turísticos alrededor del mundo y, según la modelo, ahora está esperando la tan ansiada propuesta. En diálogo con LAM (América), ella se refirió a los últimos movimientos junto a su pareja.

Nicole Neumann habló de su futuro amoroso en LAM (América)

El periodista enviado por el programa le preguntó si llegó la propuesta de casamiento y Nicole respondió que no. “Estábamos viendo regalos de cumple, pero no vimos nada. Lo compró después él solito”, manifestó la modelo, quien aseguró que el objeto en cuestión es un reloj.

“Proyectamos todo como familia y como pareja. Siempre están todos los temas dando vuelta”, señaló Nicole Neumann y se refirió a cómo sería la propuesta de casamiento ideal: “Tiene que ser sorpresa. Él me tira y le pregunta a mi abuela ‘¿cómo estás para el casamiento?’. Pero no llega. Le pregunta a toda la familia menos a mí”.

“Ya se está haciendo tan largo...”, indicó la modelo irónicamente. El notero le preguntó si esperaba algo “al nivel” de la propuesta de Roberto García Moritán a Carolina “Pampita” Ardohain y ella indicó: “Lo que me importa es la actitud del momento y lo lindo del gesto, no me importa tanto visualmente”.

