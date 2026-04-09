Fabián Cubero habló del escándalo con Nicole Neumann por la internación de su hija y rompió en llanto: “Me molesta”

Una vez más, Nicole Neumann y Fabián Cubero están en el ojo de la tormenta. Todo comenzó cuando trascendió que Allegra, la segunda hija del exmatrimonio, debió ser internada por un tema de salud. A partir de eso, comenzaron a circular versiones cruzadas sobre el tiempo que los padres pasaron en la clínica durante el fin de semana: hubo acusaciones, filtraciones de chats, descargos de ambas partes. Incluso la adolescente se pronunció en sus redes sociales en defensa de sus progenitores: “No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema o inventar cualquier cosa. Tanto mamá como papá están siempre al lado mío”. En medio del escándalo, el exfutbolista habló de la disputa, salió en defensa de su pareja Mica Viciconte y, afligido, no pudo evitar romper en llanto.

Fabián Cubero volvieron a enfrentarse y se dijeron de todo públicamente (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial y @nikitaneumannoficial)

“Un poquito de lío, ¿no?”, expresó Cubero en diálogo con A la tarde (América TV). Enfatizó que todo estalló cuando Nicole Neumann expresó en sus redes sociales su “malestar por no poder irse de vacaciones por tener que ir a la clínica a acompañar a la hija”. Él no solo hizo énfasis en que no compartía su posición, puesto que además era un tema privado que terminó haciéndose público y preocupando “sin sentido” a sus familiares y amigos. Su enojo no fue por eso, sino porque “a raíz de eso empezó a tratarse todo este tema que se fue para cualquier lado en realidad”.

“No me gusta hablar mal de la madre de mis hijas, aunque a veces no me queda otra, pero tampoco me gusta que hablen mal de la madre de mi hijo, de Mica... Eso a mí me lastima bastante porque estamos juntos hace ocho años y ella siempre se puso al hombro la familia. Acompaña, es muy atenta, está presente con mis hijas y parece que cualquier cosita ya la culpa es de ella, que maltrata, que es mala persona...”, expresó Cubero visiblemente movilizado y con lágrimas en los ojos.

El exfutbolista salió en defensa de Mica Viciconte y se mostró sensibilizado por la situación familiar (Foto: Captura de video / América TV)

Ya sin poder ocultar el llanto y mientras se secaba la cara, volvió a salir en defensa de Viciconte. “La realidad es que hace ocho años estamos juntos y, sinceramente, es una chica de diez, y cualquier problema que hay, siempre cae ella en la volteada y eso me molesta porque es la madre de mi hijo también y ya estoy un poco cansado”, sentenció.