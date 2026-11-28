En las últimas horas, Araceli González generó preocupación al compartir que Fabián Mazzei, su marido, atravesó una delicada intervención quirúrgica de la columna cervical, aunque llevó alivio al contar que la operación salió bien y que él ya comenzó a recuperarse. A través de sus historias de Instagram, la actriz detalló los motivos de la cirugía, cómo fueron las primeras horas posteriores y el acompañamiento cercano de su entorno.

La actriz contó en sus historias de Instagram que el actor fue operado de la columna cervical para liberar una compresión medular, aseguró que la intervención fue un éxito y destacó que ya pudo pararse y caminar (Foto: Instagram @fabianmazzeiok)

Según explicó González en el comunicado que publicó en su cuenta, el actor fue intervenido en la zona cervical para resolver un cuadro que impactaba en su bienestar diario. En el texto, precisó: “Queremos contarles que ayer fue sometido a una cirugía de columna cervical –en la que se abordaron las vértebras C3, C4, C5, C6 y parte de la C7– para liberar una compresión en la médula que estaba afectando su circulación y provocándole adormecimiento en manos y pies, deteriorando su calidad de vida”.

Según explicó González en el comunicado que publicó en su cuenta, el actor fue intervenido en la zona cervical para resolver un cuadro que impactaba en su bienestar diario (Foto: Instagram/@araceligonzalez67)

Pese a lo complejo del procedimiento, la actriz destacó el resultado favorable y los avances de Mazzei apenas pasado el quirófano: “A pesar de los riesgos propios de una intervención tan delicada, la operación fue un éxito. Hoy se encuentra bien, estable y ya pudo pararse y caminar”. Además, subrayó cómo transitó las primeras 24 horas tras la cirugía: “Sus primeras 24 horas de recuperación fueron excelentes: prácticamente no necesitó medicación de rescate gracias al gran trabajo del equipo de Manejo del Dolor (o Terapia del Dolor) del hospital y a su fortaleza”.

En otra de las historias compartidas en la red social —musicalizada con el tema “Rodéate” de Nico Salas—, González agradeció a los seres queridos que estuvieron presentes y celebraron el momento: “¡Gracias, familia y amigos! ¡Hoy festejamos nuevamente la vida! Y no es poca cosa!!! ¡¡¡Y todos los que llamaron!!! Está feliz”.

La actriz compartió su felicidad tras la operación de su marido (Foto: Instagram/@araceligonzalez67)

En su comunicado anterior, firmado como “Ara”, la actriz también había resaltado la contención permanente hacia Mazzei y el cariño recibido: “Está muy feliz, tranquilo y acompañado en todo momento por su familia y amigos, que nos turnamos para que nunca esté solo. Nuevamente, gracias por el respeto y por estar pendientes de él”.