Fabiana Cantilo reveló una anécdota desconocida con su prima, Patricia Bullrich: “Es la culpable”

Un divertido momento se vivió en la mesaza de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) cuando Fabiana Cantilo confesó que su prima, Patricia Bullrich, la llevó a ver a Luis Alberto Spinetta por primera vez cuando ella era adolescente.

“La primera vez que fuiste a ver un recital de Spinetta te llevó tu prima, ¿no?”, le preguntó Juana Viale. “Me llevó mi prima Pato que me decía ‘¿a usted le gusta la música progresiva, Fabi?’ Y me llevó. Ella era la menor de los Bullrich. Lo fui a ver y quede maravillada. Once años tenía yo, ella me lleva tres”, relató la cantante.

“Yo no entendía nada. Estaba David (Lebón) con una túnica y los pelos largos. Miraba a todos y estaban vestidos raros. La otra me llevaba y me traía”, continuó Fabi cuando “Campi” Campilongo bromeó: “Entonces Patricia Bullrich es la culpable de todo. Ahora tal vez serías ceramista”.

“¡Es la culpable de todo! -sostuvo entre risas la cantante-. Mi papá, Gabriel Cantilo, gran ceramista y escultor. Se murió, lamentablemente. Pero fue quien me exacerbó esa parte, yo estudié Bellas Artes también. Seguí la música porque quería llamar la atención de mi mamá”, añadió.

Minutos antes, la cantante dio detalles de su comienzo dentro de la música: “Yo tocaba folclore, Mercedes Sosa, José Larralde. Cuando entré al mundo del rock de pronto apareció Charly (García) y me dijo ‘¡vos, vení para acá!’. Lo conocí cuando era muy chiquita en la fiesta de una amiga mía. En ese entonces estaba grabando junto con David Lebón, el disco Serú Girán. Yo lo conocía a David porque tocaba con Spinetta. Cuando vi a un pibe de pelo corto tocando la viola me acerqué y le dije ‘uy, que bien que tocás. ¿Te tocás una de David Lebón?’ Resulta que era él. Una idiota como siempre”, recordó entre risas.

LA NACION