El duro momento de Ricardo Montaner en el cumpleaños de Evaluna: “Te celebraré en soledad”

Evaluna Montaner cumplió 24 años este sábado y su padre, Ricardo, no pudo estar junto a ella porque se encuentra en Buenos Aires grabando los programas de La Voz Argentina (Telefe). Triste por la distancia que los separa, le dedicó un sentido mensaje en las redes sociales.

“Por primera vez en mi vida y en la tuya no estamos juntos en tu cumpleaños”, escribió el artista argentino-venezolano con gran pesar junto a dos fotos, una que lo muestra cantando junto a su hija menor, y otra de la joven actriz y cantante.

La hermana de Mau y Ricky, le respondió con mucho cariño y reveló el apodo con el que lo llama. “¡¡¡Papito te amo, te extraño mucho!!! No te quería llamar pero… por qué me dejaste un mensaje, soy Evaluna”, jejeje video favorito. Te amo yicayitoooo”, le escribió Evaluna.

El sentido mensaje que Ricardo Montaner le dedicó a su hija Evaluna en el día de su cumpleaños 24 Instagram: @montaner

El mensaje completo del jurado de La Voz decía: “La que me roba el sueño está de cumpleaños, sigo pensando en ella como cuando era chiquita. Todavía escucho su voz en el mensaje del celular pidiéndome que me quede. Por primera vez en mi vida y en la tuya no estamos juntos en tu cumpleaños. Dios te regale el mejor día de tu vida… yo te celebraré en soledad, para no distraer ni un solo minuto mi pensamiento en ti. Te amo chiquita”.

Al igual que Ricardo, dos de sus hermanos también están en Buenos Aires grabando los programas para el reality de canto de Telefe y no pudieron acompañarla en su cumpleaños, pero no dejaron de saludarla. “Hoy está de cumple la Luna. Te amamos”, escribieron en la cuenta de Instagram de Mau y Ricky junto a una postal de los tres herederos artísticos de Montaner.

Mau y Ricky saludaron a Evaluna por su cumpleaños Instagram: @evaluna

Así también lo hizo la futura esposa de Ricky Montaner, la actriz y modelo argentina Stefi Roitman, quien le dedicó un profundo mensaje en Instagram. “Cuando la conocí no entendía cómo podían caber tantas cualidades y virtudes en una misma persona. Hoy me lo sigo preguntando. Te amo mucho Evi”, le dijo la también empresaria de moda a su cuñada, a quien definió como “talentosa, honesta, atenta, compañera, buena gente”.

El conmovedor mensaje de Camino a Evaluna en su cumpleaños Instagram: @evaluna

El que sí compartió su día con Evaluna fue su esposo Camilo, que celebró los 24 años de la artista con un mensaje súper romántico. “Hoy cumple años la dueña de todas mis carcajadas. Mientras escribo esto tengo tu manita puesta en mi brazo, mientras tú sigues durmiendo otro rato… Gracias por darme el privilegio de presenciar en primera fila todo lo que Dios está haciendo en tu vida”, escribió junto a una foto en la que se están besando.

LA NACION