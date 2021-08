En un tenso ida y vuelta, Cintia Fernández tildó de “infantil” a Patricia Bullrich, y la funcionaria lanzó: “No sé en qué país vivís”

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, se cruzó duramente con Cinthia Fernández, precandidata a diputada por el espacio Unite, en el programa La noche de Mirtha, por eltrece. Todo comenzó cuando la conductora, Juana Viale, le preguntó a la referente de Juntos por el Cambio “qué consideraba sobre la denuncia que le hizo Florencia Peña a [Fernando] Iglesias y [Waldo] Wolff por violencia de género mediática, institucional y simbólica”. Ante la consulta, la funcionaria criticó cuán “injusta” es “la doble moral” del Gobierno y apuntó contra el presidente Alberto Fernandez por “autojusticarse” por los ingresos a Olivos, sin hacer mención a los dichos de los políticos de su espacio.

En ese momento, Cintia Fernández la interrumpió para recalcarle que estaba “mezclando” las cosas. “Patricia, te está preguntando por las mujeres. Me parece que el error que cometemos es mezclar los dos temas: uno es la misoginia, que la tienen los dos lados y en el medio queda la mujer; y el otro es la falta de respeto porque todos teníamos que estar adentro y el ejemplo lo tienen que predicar ellos”. Entonces, resaltó que la exministra de Seguridad “no emitió opinión” sobre las palabras de Iglesias y Wolff.

“No emito opinión por un problema profundamente conceptual. Creo que en la Argentina venimos viviendo, desde hace mucho tiempo, un intento de construcción de una verdad única, que es la que expresa el kirchnerismo, y todo aquel que piensa distinto es siempre atacado y sacado de contexto. Yo lo que creo es que el lenguaje es parte de la democracia”, explicó Bullrich. Y la precandidata la cruzó nuevamente: “El maltrato no es parte de la democracia”.

Sin embargo, Bullrich siguió explicando su postura: “La democracia tiene un contrato de convivencia y, cuando ese contrato se rompe, te pueden decir que sos igual a la dictadura, asesino o cualquier cosa. Esa lógica hace que el Gobierno encubra todo hecho que realice una persona de su bando”. Para ella, entonces, se debe “reconstruir una arena democrática”, lo cual -profundizó- quiere decir que, si una persona comete un acto ilícito o repudiable, “los de su partido lo deben poder condenar”. “El encubrimiento kirchnerista significa que nunca, nunca se critican. Quiero que se critiquen, pidan perdón y no siempre acusen al otro”.

“Es infantil la explicación”, deslizó entonces la panelista de Los ángeles de la mañana. Sin escucharla, Bullrich continuó: “Para una democracia, necesitamos que el otro no te perciba como una cucaracha o como alguien que no tiene voz ni voto, y ese es el sentido profundo que el kirchnerismo le ha puesto al lenguaje en la Argentina”.

Entonces, la precandidata a diputada tomó la palabra: “Acá no hablamos de ideología, o si es de un lado o del otro”. “Vos no hablás de ideología porque... No sé en que país vivís”, interrumpió contundente Bullrich. “¿Le puedo decir algo? Yo la veo a usted y me parece infantil. Maltrataron a una mujer, de un lado y del otro, no importa, la maltrataron. Hay dos cosas que hay que separar, que me parece que están tratando de tapar. Una cosa son los ingresos [a la Quinta de Olivos], que no se deben; no predican con el ejemplo. Ahora, como mujer te lo digo, es maltrato a una mujer y vos no podés bancarlo o decir ‘yo no critico a los míos porque los otros no lo hacen’”, lanzó, y arremetió contra Bullrich por no escucharla y hacer un “monólogo”.

Ahí, Juana Viale resaltó que el kirchnerismo también ha atacado a Bullrich, y la exministra subrayó: “A mí nunca me pidieron perdón”, a lo que Cintia Fernández enfatizó: “Usted no puede actuar como ellos”. Ante esas palabras, Bullrich cuestionó la violencia ejercida por el kirchnerismo a través del lenguaje, y explicó: “No actúo como ellos. Siempre nos atacan por lo que somos y lo que pensamos”. Y, al referirse a los dichos de Fernando Iglesias, añadió: “No es verdad que lo dijo sobre Florencia Peña. Es un relato. Lo dijo dos días antes de que se supiera que ella había ingresado. Lo que se hace es una construcción, y yo lo viví con Maldonado”.

De esta manera, Cintia Fernández volvió a criticar el hecho de que la presidenta del Pro insista en apuntar contra el kirchnerismo, y disparó: “Siento que estoy hablando con mi hija, que me dice ‘yo me estoy portando mal...’”. “No me trates como a tu hija, por favor”, irrumpió Bullrich. “Lo bajo a palabras simples, porque ustedes, los políticos, complican todo”, saltó la actriz, a lo que Bullrich acotó que ella también había ingresado a la política. “No me ningunee ni me chicanee. Yo le estoy diciendo que, como mujer, no podría abalarlo solo porque del otro lado no se autocritican. Los otros hacen las cosas mal, pero como mujer no puede responder así. Para mí, es infantil”.

La funcionaria opositora resaltó que el Gobierno no dijo nada sobre los políticos presos en Nicaragua, pero que arremetió contra Iglesias y Wolff por “un tuit, que puede ser libertad de expresión”. Sobre eso, Fernández le dijo que, en el caso de Florencia Peña, el límite a esa libertad estaba en la falta de respeto, y sentenció: “Así no avanzamos”. Entonces, Bullrich concluyó: “No vamos a ser los que generemos la idea de que nuestro discurso es autoflajelante de aquello que el kirchnerismo inventa como relato. No voy a aceptar el relato kirchnerista”.

LA NACION