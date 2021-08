Ceferino Reato cruzó a Cinthia Fernández en plena mesaza: “La política no es la televisión”

En la emisión del último sábado de La Noche de Mirtha (eltrece), Ceferino Reato se cruzó con Cinthia Fernández luego de un áspero debate sobre los límites de la política.

Cuando la modelo y panelista expresó su deseo de aspirar a un cargo en la Cámara de Diputados para presentar proyectos centrados en la familia, el periodista la confrontó: “¿Qué podría hacer la Cámara de Diputados ahí? ¿No es un tema más de Justicia?”.

“¿Le puedo preguntar por qué cree que en la Cámara de Diputados no se pueda debatir el tema familia?”, le retrucó ella. “No dije eso, me referí a que esos temas son más de aplicación que de leyes. Pero ustedes dicen que se puede modificar la ley”, sostuvo.

Y disparó: “Yo quería saber el proyecto del PRO ante esto, porque vos sola en la Cámara no vas a poder hacer una gran ley de familia si los grandes partidos no apoyan”.

“Seguro voy a molestar tanto que voy a ocuparme del tema”, sostuvo muy determinada Cinthia. “Mirá, la política es dura, no es la televisión”, lanzó Reato. “Yo sé que no vengo de la política y que no estoy preparada, y que muchos me ningunean en un montón de actitudes y de hecho en la manera en la que me hablan; lo que yo vivo no me lo saca nadie”, se defendió Fernández.

“Yo le voy a decir una cosa, usted no sabe lo que es todos los meses tener que embargar a la persona y que la Justicia me pida a mi los recibos de por qué no me pagan. ¿Por qué no se lo piden al deudor? ¿Por qué la madre tiene que ir a embargar?”, continuó Cinthia en relación al conflicto que tiene con el padre de sus hijas, Matías Defederico.

“Vos no sabés lo que es la política adentro. Tenés que estar con cada lobo y con cada diablo”, continuó Ceferino a lo que la precandidata concluyó: “¿Vos crees que la gente no sabe lo que pasa dentro de la política?”.

