Facundo Arana mostró parte del ensayo de piano de uno de sus hijos con María Susini y revolucionó las redes

Aunque, a lo largo de los años, Facundo Arana demostró ser un apasionado por el deporte, el aire libre y la adrenalina, el arte nunca dejó de ser una parte importante en su vida. El amor por la música, ese que lo llevaba a practicar tantas horas en el saxofón que terminaba con los labios cubiertos de sangre, sigue presente. Pero no solo en su persona, sino en sus hijos, especialmente en uno de los mellizos. Yaco tiene 11 años y ama tocar el piano. Con tanto fervor, que puede pasar horas sentado mientras repasa una y otra vez una pieza hasta que le sale perfecta. Orgulloso, el actor compartió un video de una de las sesiones y sorprendió a sus miles de seguidores.

Facundo Arana compartió un video del ensayo musical de Yaco, uno de sus hijos

Facundo Arana logró ganarse el cariño de la gente gracias a sus múltiples roles televisivos, pero nunca se redujo a ser solamente un actor. A lo largo de los años, se animó a ser parte de grandes aventuras y, quizás la que atesora con más cariño, es haber formado una familia con la modelo María Susini.

A minutos de haberla conocido por primera vez, el actor determinó que esa era la mujer con la que pasaría el resto de su vida y, hasta ahora, cumplió su promesa. Juntos tuvieron tres hijos: India, quien además de andar a caballo heredó el amor por el saxo de su padre y los deseos de modelar de su madre; y los mellizos Yaco y Moro, estudiantes de música desde muy chicos.

Facundo Arana y María Susini junto a sus hijos instagram @facundoaranatagle

Tanto María como Facundo explotan de orgullo al hablar de “sus cachorros” y, en el caso de Yaco, protagonizó varios videos que fueron compartidos en las redes sociales. En ellos suele repetirse siempre la misma escena: él, con el rostro atravesado por la seriedad propia de la concentración, sentado frente al piano mientras sus dedos se mueven veloces sobre las teclas.

En las últimas horas, fue el actor de El agua del fin del mundo quien mostró a sus más de 768 mil seguidores un fragmento de la rutina diaria de su hijo. En la filmación podía verse a Yaco de espaldas a la cámara, bañado por el rayo de sol que entraba por la ventana, repasando una y otra vez la misma canción. “¿Alguna vez vieron un ensayo? Así se puede pasar horas”, escribió a modo de descripción.

Facundo Arana y María Susini tuvieron juntos tres hijos: India, Yaco y Moro instagram @facundoaranatagle

El posteo acumuló miles de Me Gusta y la sección de comentarios se vio invadida por usuarios que felicitaban al niño por su dedicación, lo aclamaban por sus dones artísticos y destacaban su pasión a la hora de tocar.

Facundo Arana recordó la primera vez que vio a María Susini

“Dos amigos distintos y que nada tienen que ver entre sí, me presentaron a María, en dos oportunidades, y los dos me dijeron lo mismo: ‘tengo a la mujer perfecta para vos’. No la conocía personalmente pero sabía quién era, la había visto desfilar en el Buenos Aires News. La primera vez no logramos encontrarnos porque ella estaba en Pinamar y yo haciendo temporada en Mar del Plata. Y aunque fui a conocerla llegué tarde, porque ella se había ido. Así que el encuentro quedó trunco”, reveló el actor en más de una oportunidad.

Facundo Arana y María Susini se casaron en el 2012

Pero el destino les dio otra chance y su segundo encuentro fue más fortuito. “A los meses, me llamó otro amigo y me dijo esas mismas palabras. Y era María Susini. Armaron un asado, yo llegué puntualmente al mediodía y pasaba el tiempo y ella no llegaba. Cayó como a las tres y media de la tarde con un pañuelo en la mano, con mucha sangre y contó que estaba patinando y se cayó. Cuando se sacó el pañuelo, vi que se había clavado tres palitos y que estaban muy adentro. Le dije que iba a curarla, le saqué los palitos que, insisto, estaban bastante profundos, y ella no decía nada. La miré y vi que se la caía una lágrima pero sonreía. Y me enamoré, me volví loco. Pensé que me había enfermado, que me había partido un rayo. No le había dado un beso y apenas le había tocado la mano y le dije ‘quiero vivir el resto de mi vida con vos, me quiero morir al lado tuyo y quiero que tengamos hijos’. Ella me miró, se rió y me dijo ‘yo te voy a dar una familia’. Y acá estamos. Yo la vi y supe que era ella. No nos preguntamos qué queríamos para la vida, simplemente se dio”, relató, tan enamorado como el primer día.