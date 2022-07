Facundo Arana habló por primera vez sobre las denuncias de Romina Gaetani: “Soy como soy”

A finales de mayo, Romina Gaetani aceptó una invitación a LAM (América) sin imaginarse que, en medio de la entrevista, se le escaparía una declaración que la envolvería en una gran polémica. Mientras rememoraba su carrera y su vínculo con diversos actores, reveló que Facundo Arana había tenido actitudes violentas hacia ella durante su tiempo compartido en los sets de grabaciones. Sus dichos culminaron en tratativas legales y, poco después, se juntaron con sus abogados para llegar a un acuerdo. A más de dos meses de la tensa situación, el actor dio una nota en donde se refirió a todo lo vivido.

Facundo Arana habló por primera vez sobre las denuncias de Romina Gaetani

“Griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa. Hay testigos, de hecho, que lo han visto en la motorhome en estas discusiones. (...) Que alguien te diga: ‘Si fueras hombre te cagaría a trompadas’ es un montón”, dijo Gaetani en su momento. Las repercusiones fueron inmediatas ya que no solo alcanzó todos los portales de noticias, sino que muchas celebridades salieron a tomar bandos.

Por su parte, Facundo Arana optó por mantenerse en silencio y dejar que los respectivos letrados manejaran la situación. A los pocos días del estallido de la polémica, ambos colegas se reunieron junto a sus representantes y dialogaron un largo rato. Todo llegó a buenos términos e, incluso, trascendió una foto que los mostraba sentados en un sillón en medio de una charla distendida.

En LAM compartieron fotos exclusivas del interior de la reunión entre Romina Gaetani y Facundo Arana eltrece

Una vez superado el suceso, el ex Muñeca Brava se detuvo para dialogar con un notero de LAM y se refirió en detalle a su vínculo actual con Gaeatani, a su encuentro con ella tras las acusaciones y a cómo vivió su familia la vorágine mediática.

“No tengo mucho para decir en este momento. Todo es intenso, todo es difícil y del otro lado miro y está Romi. Lo dejamos, por ser un tema tan sensible, en manos de abogados. Nos encontramos nosotros, resolvimos nuestras diferencias, que yo suponía que eran muchas, pero la verdad es que no eran tantas. Nos pusimos de acuerdo, nos miramos, nos abrazamos y nos fuimos cada uno a su casa. Después, a mí me definen mis acciones. Además, soy como soy. Me hubiera encantado recordar determinadas cosas. No me acuerdo, pero tampoco puedo decir ‘esto es mentira’, porque con ella tenemos una confianza y nos hemos dicho unas cosas. Hago silencio respetuoso, punto”, expresó.

En 2014 Facundo Arana y Romina Gaetani fueron la pareja protagónica de Noche y día (Foto: Captura de video)

En cuanto al encuentro, detalló: “En una conversación es muy lindo hablar y ser escuchado. Pero también escuchar al que tiene algo para decir. Fue una conversación muy amena, pero no hay mucho más para decir porque nos pusimos de acuerdo. Y tanto ella como yo somos dos personas que además vivimos nuestra profesión con mucho respeto por el otro. Con mucha onda y con mucha cosa linda. Entonces lo dejo así. Me sorprendió todo pero ya está aclarado, y eso me dio mucha paz”.

Y agregó: “Yo nunca tuve que firmar ningún acuerdo de nada. Yo el acuerdo lo hago así, ni te tengo que dar la mano. Nos miramos a los ojos y ya está. Yo soy así. Pero si el abogado quiere firmar un acuerdo, me lo manda y lo firmo. Pero una vez que ella y yo hablamos, me lo dijo el mismo Burlando ‘nosotros ya sobramos acá’”.

Sobre el impacto que tuvo en su familia, aseguró que su esposa, María Susini, “es una leona” y que hablaron todo con sus hijos sin tapujos. “Fue fuerte todo, pero fue lindo poder mirarlos a los cachorros y decirles ‘¿qué?’, me hicieron todas las preguntas que me querían hacer, les respondimos como padres y todo el resto queda adentro de casa. La conversación que tuvimos con Romi fue espectacular”. Finalmente, aseveró: “Ya todo el resto lo tengo que dejar atrás porque, aparte, hay una vida por vivir”.