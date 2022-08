Carolina “Pampita” Ardohain se encuentra en uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como laboral. Además de estar felizmente casada y de disfrutar a pleno el crecimiento de sus cinco hijos, el 2022 fue un año cargado de nuevos proyectos que le generaron una profunda emoción. Tras conducir El hotel de los famosos (eltrece) y estrenar la segunda temporada de su reality Siendo Pampita, trascendió que formará parte de una comedia romántica. La noticia causó un gran revuelo ya que se habló de la posibilidad de que comparta pantalla con su expareja, Benjamín Vicuña. En medio de los rumores, Roberto García Moritán -actual marido de la modelo- compartió su opinión.

Roberto García Moritán opinó sobre la posibilidad de que Pampita trabaje con Benjamín Vicuña y fue tajante

Aunque su brusca introducción en el mundo de la farándula se debió principalmente a su relación con Pampita, el empresario gastronómico ya logró acostumbrarse a la horda de paparazzis y noteros que parecen seguirlo a donde sea que está. Incluso llegó a aprenderse los nombres de muchos de ellos y así lo demostró al encontrarse con Alejandro Costelo, periodista de LAM (América), quien lo interceptó durante un evento para conocer su opinión sobre los rumores que vinculan artísticamente a su esposa y a su ex.

“Viste que va a hacer una comedia romántica y la especulación era si va a estar Benja Vicuña como protagonista”, disparó Costelo, dando la pregunta por entendida. Sin inmutarse, Moritán expresó: “¿Y cuál es la pregunta? ¿Con qué te puedo ayudar Alejandro?”.

Pampita y Roberto García Moritán junto a Ana, su primera hija juntos Instagram @grupocarcajadas

Su repentina seriedad provocó una incómoda risa en su interlocutor, quien le aclaró a qué se refería y, un poco más relajado, el legislador llegó a bromear con que él estaría en una comedia romántica con Vicuña. “Y así estrello completamente toda mi carrera política”, agregó, divertido. Pasado eso, aseguró que no le ve el problema a la situación.

“Todo es posible, Benjamín me parece un actorazo así que le agregaría seguramente mucho valor”, manifestó. Y, en cuanto a los rumores, agregó: “Estoy muy orgulloso de Pampita profesional, la apoyo en todo lo que decida y sé que lo va a hacer muy bien. Es más un tema de los medios, pero todo esto siempre sirve porque es publicidad, así que ojalá ayude a que sea un mega éxito. Además de la calidad del arte, que seguramente va a ser muy bueno”.

Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña estuvieron 7 años en pareja archivo

En ese punto, el periodista fue un paso más allá y quiso saber si tendría celos al ver a Pampita besarse con Vicuña en la ficción. “Para nada, no. La comedia romántica tiene un nivel muy sutil, así que no habría ningún motivo. Confiamos mucho, imaginate que no podría estar con una mujer así si tuviera celos. Confío mucho en ella, me transmite todas las seguridades que hacen que yo además no me dedique ni un segundo a pensar en esto. Si deciden que la película es Pampita y Benjamín es porque piensan que son los mejores actores para componer esos personajes”, aseveró.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la posibilidad de volver a trabajar con Pampita

Luego de que la modelo diera a conocer que protagonizaría una comedia romántica y que trascendiera que su coestrella podía llegar a ser Benjamín Vicuña, con quien estuvo en una relación durante siete años, desde LAM buscaron al actor para saber si estaría dispuesto.

Benjamín Vicuña habló sobre la posibilidad de trabajar con Pampita

“Sí, por supuesto... ¿Por qué no?”, replicó, y agregó: “A veces porque también el foco se pone en otro lugar, esa decisión de trabajar o no con ex tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema. Por ahí, en una situación así, uno tiene que sacrificar y decir ‘prefiero en esta no estar, porque se desvía el tema’”. Por su parte, Pampita manifestó que tampoco tendría inconvenientes. Ahora solo queda que, desde la producción, decidan si el artista chileno es el correcto para el papel.