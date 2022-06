Paola Krum habló sobre las denuncias contra Facundo Arana: “Es muy difícil”

Paola Krum habló de su vínculo con Facundo Arana luego de que Romina Gaetani acusara al actor de tener actitudes violentas y de que Maju Lozano asegurara que el exPadre Coraje fue agresivo con ella. Al igual que varias figuras del espectáculo, Krum fue contundente y tomó una clara postura ante la polémica.

“No tengo idea. No entendí nada de lo que pasó. No puedo opinar algo de algo sobre lo que no tengo idea”, comenzó a decir Krum en diálogo con Mitre Live al ser consultada sobre el tema. Luego, explicó que sí sabía sobre las acusaciones realizadas contra el actor: “Me enteré obvio de lo que pasó, pero no sé”.

Paola Krum habló de las denuncias contra Facundo Arana: “Es muy difícil”

Si bien al principio pareció distante ante la situación, Krum quiso dejar en claro cuál fue su experiencia cuando le tocó estar cerca de Arana: “Trabajé con Facundo y estuvo todo re bien”. A su vez, detalló: “Mi experiencia fue buena, pero eso no quiere decir que otra persona no pueda tener otra opinión y la pueda expresar. Pero no quiero opinar, porque no sé qué fue lo que pasó realmente”.

Finalmente, sentenció: “Nunca viví nada malo con él”. A su vez, relató que “por lo general” no vivió experiencias de violencia con compañeros de elenco. Sin embargo, admitió: “Sí (lo viví) cuando era chica, que se trabajaba de otra manera. En la manera del trabajo y lo autoritario del trabajo, y en qué lugar se ponía de los actores. Era una especie de destrato y era muy común normalizarlo y pensar que era así”.

Además, la actriz se animó a contar si alguna vez “la pasó mal” con algún compañero o en algún elenco. “Mil veces la pasé como el cu..., es muy difícil. Y puede ser que los mismos volvamos a encontrarnos y seamos otros. También puede ser que la gente evolucione y que sea diferente y que nos encontremos de otra manera. Pero sí, muchas veces la he pasado mal, porque tiene que ver con una forma antigua y obsoleta de ver el trabajo”.

Qué pasó entre Romina Gaetani y Facundo Arana

El 21 de mayo pasado, Romina Gaetani fue invitada a LAM (América TV), en donde sorprendió a todos cuando contó que vivió una mala experiencia grabando junto a Facundo Arana. “Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero tuvo actitudes violentas conmigo: griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa.. hay testigos, de hecho, que lo han visto en el motorhome en estas discusiones”.

Luego, añadió: “Que alguien te diga ‘si fueras hombre te cag... a trompadas’ es un montón”.

Los dichos de Gaetani generaron fuertes repercusiones y parte del mundo del espectáculo se dividió entre quienes apoyaron a la actriz, como Alejandro “Huevo” Müller, y quienes hicieron lo mismo con Arana, como Karina Mazzoco, Connie Ansaldi, Mariana Genesio Peña, Sabrina Garciarena, Cristina Pérez, Natalia Oreiro, Mercedes Funes,

Los actores se juntaron para hablar de la polémica Captura LAM

Si bien Arana había decidido iniciar acciones legales contra su excompañera, finalmente, el viernes pasado los actores se encontraron en un hotel de Puerto Madero, acompañados por sus respectivos abogados, con el objetivo de sellar el problema a través del diálogo, y sin mediar mayores instancias judiciales.

Tras el encuentro, que se dio en buenos términos, se difundió el acuerdo alcanzado a través de un comunicado.

El acuerdo entre Romina Gaetani y Facundo Arana Archivo

“Las partes expusieron los hechos respecto de los cuales se consideraron agraviados, manteniendo ambas partes su postura, aclarando en esta ocasión el contexto en el cual se vertieron dichas manifestaciones, pero en virtud de calidad humana y honestidad de aquellos, lograron arribar a un acuerdo, sin necesidad de recurrir al ámbito judicial, evitando un dispendio jurisdiccional”, se puede leer en el escrito.

Los dichos de Maju Lozano sobre Facundo Arana

Si bien todo pareciera estar solucionado entre Gaetani y Arana, Maju Lozano se hizo eco de los dichos de la actriz y en diálogo con LAM, también aseguró que Arana tuvo una actitud “muy agresiva” con ella. Lozano relató, que en 2014, cuando trabajaba en el ciclo radial Lalo por hecho un día, el actor fue invitado al programa. “Cuando la escuché a Romina me impactó porque eran frases muy parecidas. Entonces vos decís: ‘Ah bueno’”, comenzó a contar.

Maju Lozano bancó a Gaetani

Según aseguró Lozano, en ese momento, el actor le recordó a Lozano una antigua entrevista que le realizó a Isabel Macedo -su exmujer- en 2009. En esa entrevista, la actriz hizo referencia a la separación que atravesó con él. “Cinco años después, él viene a mi lugar de trabajo a agredir y a decir barbaridades, fue muy loco. Con los años, por suerte las cosas pasan y uno avanza, pero en su momento no me respaldó nadie. La verdad que fue un tipo que cinco años después de una nota que había dado su exmujer, que ni siquiera estábamos hablando de él, viene a mi lugar de trabajo a hacer una nota con Lalo y empieza a los gritos con una fotocopia de una revista Gente. Vino a eso, preguntó dónde me sentaba, y se sentó a lado. Me impactó. Yo la pasé horrible”, detalló.

La conductora afirmó que la situación la dejó temblando y completó: “Después obviamente que lo enfrenté, y me fui sola, porque nadie me acompañó. Porque para la discográfica, yo había sido una maleducada que me había enfrentado a su figura. Yo tuve la capacidad de defenderme, era la conductora del programa, pero no sé si hubiera sido productora, qué me hubiera pasado. Tampoco me importó”.