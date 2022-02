Facundo Arana se refirió al trabajo de su hija India como modelo: “Es su vida”

India, de 13 años, es la hija mayor que tuvo Facundo Arana con la modelo María Susini. Tras el camino profesional de su madre, la joven decidió incursionar en el modelaje desde su corta edad y el actor se expresó al respecto. Lejos de mostrarse preocupado por el rumbo por el que optó su hija, el músico manifestó que la apoyará en el trayecto que escoja y la haga feliz.

Facundo Arana brindó una entrevista en el programa Pasa Montagna, que el periodista de LA NACION Pablo Montagna lleva a delante en Radio Rivadavia AM630. En una profunda conversación sobre la intimidad familiar y su actualidad profesional, el protagonista de Muñeca Brava se refirió al debut de India como modelo.

Facundo Arana y María Susini, junto a sus hijos Ignacio Sánchez

Entre los diversos temas que abarcaron Montagna y Arana, el actor hizo puntual hincapié en la carrera que persigue su hija mayor. En este sentido, se mostró muy contento con la crianza de India y destacó que tanto él como María Susini la acompañarán en cualquier camino que elija para su futuro.

India dio su primer paso como modelo en noviembre de 2021 y, muy contenta con el trabajo de su hija, Susini le expresó su alegría a través de las redes sociales. En un posteo en su cuenta de Instagram en aquel mes, la modelo comentó alegremente: “Es tan lindo verte en las producciones, lo hacés tan profesional, lo disfrutás y trabajás en equipo. Felicitaciones por tan lindo local y por la ropa @teenitaspink”.

En noviembre, María Susini le dedicó este tierno posteo a Indiana tras su debut como modelo Instagram: @mariasusini

“India no tiene un camino, sino 14 mil que quiere recorrer. Eso es lo que le aplaudo. Si a los chicos los veo con una sonrisa, no me importa lo arriesgado que pueda ser”, comenzó Arana ante la consulta del conductor sobre el inicio de India en el modelaje. A su vez, agregó: “Si están con una sonrisa, van a vernos a María y a mí pegados como granaderos al lado de todo lo que ellos quieran”.

El actor de 49 años abrió las puertas de su intimidad y reflexionó sobre el rol de padre y, en especial, sobre su relación con su hija. Seguro de sí mismo, afirmó: “Me considero un acompañante de lujo y cuidador de su seguridad hasta donde vayan mis obligaciones. No elijo ni su vida, ni su sexualidad, ni sus elecciones”.

A continuación, concluyó: “Es su vida. Yo soy el papá, me voy encargar de que puedan leer, escribir y que sean educados. Todo el resto es de ellos”. Además de India, Arana y Susini, que se casaron en diciembre de 2012, tuvieron a los mellizos Yaco y Moro, de 12 años.