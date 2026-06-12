Facundo Arana y María Susini se habrían reconciliado: los detalles de la nueva oportunidad que se dieron

Facundo Arana y María Susini confirmaron su separación a finales de enero de 2026, momento en que pusieron fin a una relación de casi dos décadas y tres hijos en común. En aquel entonces, la modelo y conductora decidió irse a pasar todo el verano a la costa argentina, mientras el actor se vio obligado a enfrentar a las cámaras de televisión que querían saber más detalles de la sorpresiva ruptura.

Si bien siempre se habló de una separación en buenos términos, nunca salieron a la luz los motivos reales, pero sí circularon algunos rumores sobre un posible malestar de sus hijos con su papá. Ahora, a casi cinco meses de la noticia que conmocionó al mundo del espectáculo, Ángel de Brito reveló, durante un enigmático de LAM (América TV), que la pareja habría vuelto a entablar poco a poco el vínculo.

“Veinte años estuvieron casados. Ahora se reconciliaron. Llegó una data y yo fui a chequear con la persona que efectivamente me había contado la separación. Yo conté acá y dije: ‘Nos van a desmentir’. Hubo gente que me desmintió en vivo y lo confirmó Facundo“, explicó Pepe Ochoa, panelista del ciclo.

Facundo Arana y María Susini junto a sus tres hijos en común

Fue entonces cuando el estudio se llenó de gritos y chiflidos, ya que al periodista se le había escapado el nombre de uno de los protagonistas antes de dar a conocer de quiénes hablaba. “¡Se te escapó, bobo!“, le dijeron todos al unísono. ”Ay, Pepe... Ves por qué no podés ser mi sucesor natural. Además, se arruinó su propio enigmático, no el de otros", lo retó de Brito.

Acto seguido, el líder de las angelitas decidió contar la información en su totalidad. “Facundo Arana y María Sussini están reconciliados”, aseguró. Según la versión que dieron a conocer, el intérprete había estado negado en un principio a separarse, pero fue su esposa quien quiso alejarse en el verano para saber qué le pasaba internamente y qué quería a futuro.

María Susini durante su verano de soltera en Mar del Plata Foto: Juan Eulogio Huerta

“En el último tiempo volvieron a conectar por un montón de cuestiones familiares y con el tiempo decidieron volver a apostar al amor. No sé si esto significa que van a volver para siempre. Facundo respetó su decisión en su momento, pero según me cuenta mi fuente, él nunca se quiso separar”, recapituló Ochoa.

“En este último tiempo se habló mucho del tema de la familia, se habló de su hija y un tema de salud”, recordó el panelista, sobre uno de los puntos centrales que los habría reencontrado como familia y dado la posibilidad de charlar de sus diferencias en la pareja. Por lo pronto, ninguno de los protagonistas de esta historia confirmó la información ni se expresó al respecto, pero será cuestión de tiempo.