Los detalles de la supuesta separación de Facundo Arana y María Susini tras casi 20 años de amor

Facundo Arana y María Susini comenzaron su historia de amor en medio de una polémica, dado que en más de una ocasión se habló de una superposición de fechas con el vínculo que el actor mantenía con Isabel Macedo por entonces. Sin embargo, los dos demostraron que lo suyo era en serio y construyeron una familia con tres hijos en común. Ahora, los rumores de una separación pisaron fuerte y en LAM (América TV) aseguraron que su matrimonio de 19 años habría terminado.

La información se dio a conocer por medio del popular enigmático del ciclo de espectáculos, que luego de unos minutos de pistas y dudas, se dieron a conocer los protagonistas de la separación. “Los separados son Facundo Arana y María Susini”, anunció Ángel de Brito, antes de darle el pie a Pepe Ochoa para que desarrolle la información que tenía.

María Susini y Facundo Araná en uno de sus últimso viajes al Sur (Foto: Instagram/@facundoaranatagle)

“Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, contó el panelista, quien aseguró que aparentemente todo fue en buenos términos y no habría conflicto alguno entre ellos. Además, sumó que fue la modelo quien comenzó a hablar del tema, motivo por el cual llegó a los oídos del periodista.

“Por eso llega la información. Incluso habló mucho del tema durante un viaje”, indicó Ochoa y sumó que actualmente se encuentran juntos en Mar del Plata, donde disfrutan de unas vacaciones en familia, aunque ya no como pareja: “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”.

Por último, el panelista de LAM agregó: “Ella lo habla más que él; él está más reticente con esta situación”. Lo cierto es que, hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas de esta aparente ruptura confirmó la información a los medios, por lo que falta saber qué tienen para decir al respecto.

La publicación que hizo Facundo Arana para Año Nuevo, en la que incluyó varias fotos junto a María Susini

Cabe destacar que los rumores sobre una supuesta separación habían comenzado a circular el año pasado, pero Arana se encargó de negarlos y en el mes de octubre, en diálogo con Ángel de Brito para Bondi Live, aseguró que el vínculo con Susini estaba muy bien, por lo que disipó cualquier duda.

El regreso de María Susini a la conducción: ¿coincidencia o casualidad?

La noticia de la separación entre Facundo Arana y María Susini coincide con los rumores que circulaban desde el año pasado, que aseguraban que la modelo regresaría a la conducción luego de casi dos décadas enfocada plenamente a su familia. Información que ella misma confirmó.

María Susini en su época como conductora de Telemúsica con Diego Maradona

Si bien aún se desconoce qué proyecto encabezará este 2026, fue Susana Roccasalvo quien se refirió al tema en Implacables (elnueve) hace unos meses, y se comunicó con la modelo para confirmarlo. “Está alejada de los medios desde hace casi veinte años. Ella se casó con Facundo Arana, tuvo sus tres hijos y dijo ‘Hasta acá’. Ahora los chicos ya tienen casi veinte. Pero parece que tiene muchas ganas de volver a la televisión”, había dicho la periodista.

Poco después, Susini habló con el ciclo y aseguró: “Estoy con muchas cosas lindas. Por ahí dentro de poquito, si se da, vuelve a trabajar, así que dame el micrófono que ya lo miro con cariño”. Y agregó: “A mí las notas es lo que más me encanta. Por más que te vayas, siempre estás, como que agarro el micrófono y enseguida… Es algo que, no sé si extrañaba, pero me dieron ganas y me dije que sí”.