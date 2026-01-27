Qué dijo Facundo Arana tras confirmar su separación de María Susini

Facundo Arana habló sobre su separación de María Susini tras 19 años de relación. El protagonista de la obra En el aire se detuvo ante los micrófonos en el ingreso del teatro en Mar del Plata, confirmó el distanciamiento de su mujer y pidió respeto por la privacidad de su familia.

Las declaraciones de Facundo Arana tras confirmar su separación

El actor optó por un mensaje directo antes de su función. Agradeció el tratamiento de la noticia por parte del periodismo con palabras precisas. “Primero que nada, agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron todo este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy cariñosos y respetuosos y no quiero dejar de agradecerles”, dijo Arana rodeado de cámaras.

Facundo Arana se separó de María Susini tras 19 años de relación (Foto: Instagram/@facundoaranatagle)

El intérprete estableció límites claros sobre la divulgación de detalles privados. Consideró el asunto como una cuestión estrictamente hogareña. “Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema superíntimo, así que tratamos de dejarlo para puertas adentro de casa”, enfatizó.

Arana valoró las muestras de afecto recibidas en los últimos días y aseguró que “fueron infinitas”. “Estamos muy agradecidos por eso”, agregó. Además, habló sobre su futuro: “Por último, nuestros chicos tienen salud, María tiene salud, los chicos tienen una madre descomunalmente excepcional, así que todo el resto iremos viendo en el tiempo”, indicó.

Arana admitió la dificultad del momento y solicitó evitar interrogatorios: “Y si puedo pedirles un favor muy especial, es que no me pregunten más nada”, pidió y reveló haber reflexionado sobre sus palabras antes de enfrentar los medios. “Lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo, así que gracias a todos y los espero a todos en el teatro. Gracias por todo el respeto y el amor con el que nos trataron”, acotó. Ante la insistencia de un cronista sobre alguna repregunta, el actor respondió de forma tajante: ”Te agradezco, pero no".

Facundo Arana se encontraba distanciado de María Susini hace tiempo (Foto: Instagram @facundoaranatagle)

La separación de Facundo Arana y María Susini

La noticia trascendió inicialmente a través del ciclo de espectáculos de América, cuando el panelista de LAM, Pepe Ochoa, informó sobre el distanciamiento en el programa del jueves: “Ella lo habla más que él; él está más reticente con esta situación”, detalló y agregó sobre el estado del vínculo: “Se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”.

La confirmación llegó al día siguiente cuando Ángel de Brito expuso una charla telefónica mantenida con el actor. “Hace un rato hablé con Facundo Arana, me confirmó la separación que ayer anunció Pepe Ochoa”, relató el conductor de LAM.

Ángel de Brito confirmó la separación de Facundo Arana y María Susini

Arana le aseguró que “la crisis está hace mucho tiempo” y que se encuentran separados. El artista aclaró la cronología del conflicto: “No es de un mes, no es de octubre, sino que vienen hace rato con eso, o sea, que tuvieron varias crisis. Y me dijo ‘no puedo creer que esto todavía no se había filtrado’”.

De Brito explicó el contexto de la ruptura y descartó la existencia de terceros. “Venían hace como un año así, intentándolo. Venía haciendo vida familiar y, de hecho, hoy están en Mar del Plata juntos”, comentó el conductor. Señaló los motivos específicos: “No hay terceros, sino que es un desgaste de la relación”.

Pese a la separación confirmada, la visión de los protagonistas sobre el futuro inmediato parece diferir. Arana manifestó a De Brito su intención personal de restablecer el vínculo. “Si es por mí, quiero recomponer la pareja”, le reveló. El periodista percibió una posición distinta por parte de Susini: “Entendí que es ella la que no piensa igual”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.