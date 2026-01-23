La historia de amor de Facundo Arana y María Susini: un flechazo instantáneo, una propuesta de riesgo y los motivos de su crisis

Facundo Arana (53) y María Susini (49) se habrían separado tras casi 20 años de amor y tres hijos en común, según dio a conocer Ángel de Brito en LAM. A pesar de que ambos se muestran juntos durante sus vacaciones familiares en Mar del Plata, donde él se presentará la próxima semana con su obra de teatro, y que ayer estuvieron en un evento en Pinamar, el amor de pareja habría llegado a su fin.

María Susini y Facundo Arana se conocieron en 2007 y se enamoraron inmediatamente (Foto: Instagram/@facundoaranatagle)

“Ella lo habla más que él; él está más reticente con esta situación”, dijo Pepe Ochoa, panelista del citado ciclo de América TV, a la vez aseguró que todo se dio en buenos términos. “Se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”, agregó.

La pareja estuvo ayer en un evento en Pinamar, donde compartió con Sabrina Garciarena, Agustina Cherri y otros famosos

Amor a primera vista

Facundo Arana y María Susini se vieron por primera vez en el 2007 y el flechazo fue instantáneo; él le curó la mano lastimada, ella le sonrió y entonces se produjo el milagro del amor. En su momento, los rumores apuntaban a que existía una superposición de fechas entre su nueva pareja y su relación de diez años con Isabel Macedo, aunque la historia oficial dice que se conocieron cuando los actores llevaban un año separados.

“Dos amigos distintos que nada tienen que ver entre sí me presentaron a María en dos oportunidades y los dos me dijeron lo mismo: ‘Tengo a la mujer perfecta para vos’. No la conocía personalmente pero sabía quién era, la había visto desfilar en el Buenos Aires News. La primera vez no logramos encontrarnos porque ella estaba en Pinamar y yo haciendo temporada en Mar del Plata. Y aunque fui a conocerla llegué tarde, porque ella se había ido. Así que el encuentro quedó trunco”, reveló el actor en más de una oportunidad.

María Susini y Facundo Arana durante sus vacaciones en el sur en julio pasado (Foto: Instagram/@facundoaranatagle)

La segunda vez, el viento sopló a favor del amor. “A los meses, me llamó otro amigo y me dijo esas mismas palabras. Y era María Susini. Armaron un asado, yo llegué puntualmente al mediodía y pasaba el tiempo y ella no llegaba. Cayó como a las tres y media de la tarde con un pañuelo en la mano, con mucha sangre y contó que estaba patinando y se cayó. Cuando se sacó el pañuelo, vi que se había clavado tres palitos y que estaban muy adentro. Le dije que iba a curarla, le saqué los palitos que, insisto, estaban bastante profundos, y ella no decía nada. La miré y vi que se la caía una lágrima pero sonreía. Y me enamoré, me volví loco, sentí que me había partido un rayo”, recordó. “No le había dado un beso y apenas le había tocado la mano y le dije ‘quiero vivir el resto de mi vida con vos, me quiero morir al lado tuyo y quiero que tengamos hijos’. Ella me miró, se rió y me dijo ‘yo te voy a dar una familia’”.

Una propuesta arriesgada

Para su primera cita, Susini lo invitó a tirarse en paracaídas. Enseguida se mudaron juntos y en 2008 nació India, su primera hija. Un año más tarde llegaron los mellizos Yaco y Moro y en 2012 él le propuso matrimonio en la cima del Everest después de que se frustrara su intento de hacer cumbre por un pre-edema cerebro pulmonar. “Tenía planeado filmarse en la cumbre del Everest con los anillos. Como no pudo llegar, cuando se sintió mejor le pidió permiso a los médicos para que nos llevaran a los dos hasta la cima, en helicóptero. Le dieron el permiso pero viajamos con un tubo de oxígeno al lado y a 5000 metros de altura me preguntó: ‘¿No es el lugar más lindo del mundo?’. ‘Sí’, le respondí, y ahí me dijo ‘entonces, en el lugar más lindo del mundo, te pido que te cases conmigo’”.

El actor y la exmodelo junto a sus tres hijos: India, Yaco y Moro

El 22 de diciembre de 2012 dieron el “sí, quiero” en una ceremonia con 100 invitados en su casa en el barrio privado Altamira, de Tigre, rodeados de naturaleza. Días antes habían formalizado en el registro civil y en la iglesia. “A los 40 años uno no se casa equivocado, lo hace con todas las ganas y para toda la vida. Aunque en realidad había tomado la decisión de hacerlo el primer día que la miré a los ojos”, confesó Arana frente a la prensa en el hotel Intercontinental de Nordelta, horas antes de la ceremonia de casamiento.

La ceremonia de casamiento de María Susini y Facundo Arana en su casa de Tigren en diciembre de 2012

“A veces hay mucho marido en casa”

Aunque mantienen un perfil bajo y no suelen dar detalles de su intimidad, en más de una ocasión hablaron de su historia de amor, su vida en familia y el apoyo incondicional que se brindan mutuamente. “El ser más dulce del universo encarnó en forma de mujer. No conozco a nadie más simple, sensible, leal, libre y naturalmente feliz que ella. María Susini, sos un diez perfecto. Y te lo digo siempre: la vida con vos, además de una bendición es un programón. Leona del alma, yo te amo”, dijo él en una oportunidad en las redes sociales.

Los rumores de crisis de pareja a lo largo de los años fueron varios, e incluso se habló de separación más de una vez. En ese sentido, en una entrevista con Puro Show (eltrece) en septiembre pasado, el actor reveló que hace unos años lo llamó Yanina Latorre para avisarle que le había llegado la información de su ruptura con Susini. “Le dije que no [estaba separado], pero que me bancara porque estaba sosteniendo un quilombo en casa, una turbulencia fuerte, y quería ver ver si lo podía arreglar”.

Al respecto, Arana contó que las discusiones o crisis con su mujer radican en las “diferencias” que hay entre ellos y no están relacionados con los celos, a la vez que admitió una de las situaciones que suele generar problemas en su hogar: “A veces hay mucho marido en casa y cuando pasa eso lo mejor que podés hacer es armarte una gira de teatro”. Sin embargo, sostuvo, él se inclina por “dar la vida” por lo que quiere, y eso es su familia unida. “Si no hay turbulencia nunca, a la primera saltás del avión”.