Falleció Mariano Muente, actor de ATAV, a los 52 años

Escuchar

El actor y director, Mariano Muente, falleció a los 52 años. La noticia, que se conoció a través de la cuenta de X de la Asociación Argentina de Actores, conmocionó a sus colegas. El deceso se produjo el pasado jueves 18 de abril por causas que aún no se esclarecieron.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores por el fallecimiento de Mariano Muente

Muente nació el 23 de enero de 1972 y, en su larga trayectoria, encabezó varias obras teatrales y ficciones en televisión. A su vez, también ejerció en la rama de la publicidad al llevar adelante reconocidas labores con marcas como Coca Cola, Burger King, Magistral, Personal, entre otras.

“Despedimos a nuestro afiliado, el actor y director Mariano Muente. Llevó adelante una nutrida trayectoria artística en teatro, cine, televisión y publicidad. En este duro momento, extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”, sostuvo en un comunicado la Asociación Argentina de Actores, quien extendió su pésame a todo su círculo íntimo.

Mariano Muente falleció a los 52 años

En esa misma línea, detalló la gran cantidad de trabajos que llevó a cabo y lo distinguieron en su nutrida trayectoria: “Su trayectoria teatral incluye títulos como Closer, Spamalot, La celebración, Acreedores, Lés Miserables, Quetrenquetren, Estación Ilusión, De atrás para adelante, Casi normales, Desde mis ojos, Dentro del bosque, God of carnage, A musical evening of theatre, Evita, An afternoon of tea and poetry, Right on Broadway, Amadeus. Además, dictó clases de teatro y se desempeñó como director teatral, presentando espectáculos en BAC (British Arts Centre) y The Playhouse”, agregó.

Actor en la reconocida tira televisiva ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza), Muente estudió actuación bajo la tutela del director Augusto Fernandes y reforzó sus dotes artísticos con clases de canto y entrenamiento actoral.

LA NACION