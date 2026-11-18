Grand Theft Auto VI (GTA 6) llega al mundo como lo que es: una verdadera revolución para los amantes de los videojuegos. ¿Qué hay detrás? Una espera histórica que llevó bastante tiempo (el GTA 5 salió en 2013) y llevó a Rockstar Games, su desarrolladora, a facturar la suma de US$9700 millones.

Con la llegada del GTA 6, según estimaciones de TweakTown, la empresa ya recaudó US$1500 millones solo en la preventa. Las horas pasan, el dinero se amontona y la expectativa crece. Así lo manifestó Fede Bal, conocido por sus videos en redes sociales, por sus actuaciones en obras de teatro, por sus escándalos amorosos y, también, por su fanatismo por la saga.

Fede Bal y un baile para bajar el nerviosismo

En un video que publicó en sus redes sociales, se mostró bailando frente a una pantalla que mostraba una placa del videojuego por salir. Sobreimpreso, un punteo de texto resumía lo que sentía: un nerviosismo sin precedente.

“Pagando la tele en 12 cuotas, crisis de la mediana edad, incertidumbre por el futuro... yo en corto porque HOY SALE EL GTA VI”, publicó Fede Bal mientras se movía tal como lo hace algún que otro personaje de la franquicia cuando entra a alguna disco de Miami.

GTA VI: el lanzamiento que le quitó el sueño a Fede Bal

¿Qué se sabe hasta ahora del GTA VI? Primero que nada, que es una revolución total; según, que hay juntadas de fanáticos para jugarlo codo a codo; y tercero que, dependiendo el huso horario, ya está disponible en cada país.

En lo que respecta a las consolas, estará disponible el 19 de noviembre para PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, y Xbox Series X|S. Y se desbloquea a la medianoche de cada país. No estará disponible en PS4 ni en Xbox One, y la versión de PC todavía no tiene fecha. Eso sí, la precarga ya está activa: si lo compraste, podés descargar los 212 GB que pesa ahora y jugarlo desde las 0 horas del 19 de noviembre en la Argentina.