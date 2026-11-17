Si tenías pensado recibir el estreno con el almacenamiento de tu consola repleta de juegos, vas a tener que empezar a hacer limpieza urgente. Rockstar Games confirmó los requisitos técnicos oficiales para Grand Theft Auto VI, y dejó sorprendido a más de uno: la precarga del juego exigirá hasta 212 GB de espacio disponible y su rendimiento estará fijado en un objetivo máximo de 30 fotogramas por segundo (fps) en todas las consolas, sin importar su capacidad.

Ojo con el almacenamiento

La cifra de 212 GB marca un hito de almacenamiento en la industria de los videojuegos, duplicando prácticamente el espacio exigido en su momento por Red Dead Redemption 2. Traducido a la capacidad real de las consolas de última generación, el impacto en los discos internos es brutal:

PlayStation 5 (modelo de lanzamiento): Con sus 825 GB anunciados de fábrica y unos 667 GB de almacenamiento utilizable, el archivo del juego absorberá cerca del 32% del disco interno total .

Con sus 825 GB anunciados de fábrica y unos 667 GB de almacenamiento utilizable, el archivo del juego absorberá cerca del . Xbox Series S (modelo de 512 GB): Es la consola que más padece este requerimiento. Dado que dispone de apenas 364 GB de espacio real utilizable, la instalación se devorará más del 58% de su almacenamiento disponible.

Frente a esta exigencia, la recomendación principal es calcular un margen libre de hasta 250 GB en el almacenamiento interno para prever el espacio adicional que pueda demandar la descarga del parche del día uno.

Por supuesto, podés expandir el almacenamiento interno de las consolas con un SSD compatible, tanto uno estándar en PS5 como uno especial para Xbox Series X; lo bueno es que los juegos cargarán a la misma velocidad que si estuvieran en la memoria principal. Como alternativa podés usar una memoria flash externa conectada vía USB, y mover ahí juegos que ya no uses tanto, para dejar libre el almacenamiento interno para el GTA 6.

¿Por qué se mantiene en 30 fps?

Rockstar confirmó que el juego apunta a 30 fps estables tanto en PS5 como en Xbox Series X|S y PS5 Pro, sin anunciar un modo de 60 fps para el lanzamiento.

Esta meta de rendimiento responde a la enorme complejidad técnica del mundo abierto de Leonida, donde Rockstar priorizó la densidad de personajes y la física de los escenarios por sobre la tasa de refresco. En el caso de la PS5 Pro, los usuarios contarán con mejoras visuales exclusivas, como el reescalado inteligente PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) y sombras por trazado de rayos (Ray Tracing), aunque la velocidad de cuadro se mantendrá en los mismos 30 fps.

Precarga y compatibilidad de plataformas

Para acotar los tiempos de espera del estreno oficial del 19 de noviembre, la precarga digital se encuentra activa desde el 10 de noviembre para quienes reservaron el juego y quieren ir descargando con tiempo esos 212 GB.

GTA VI es un desarrollo exclusivo para la generación actual de consolas; no estará disponible de forma nativa en PS4 ni Xbox One —aunque en Xbox One se podrá jugar por la nube mediante Xbox Cloud Gaming—, mientras que la versión para PC aún no cuenta con fecha confirmada.