Hace varias semanas que veníamos probando el Grand Theft Auto VI (GTA 6), el juego que estará disponible para el público en general este jueves, bajo un absoluto secreto, y teníamos que inventar excusas para no ir a reuniones o juntadas, para poder seguir avanzando en este mundo gigantesco y repleto de vida. De entrada, quizás es fácil de explicar cómo es vivir dentro del GTA 6, pero a la vez super extenso para profundizar.

El juego es realmente un avance respecto de lo que hizo Rockstar antes: se siente como un GTA San Andreas y un Red Dead Redemption 2, pero llevados al extremo en un mundo abierto enorme, inmersivo, repleto de cosas para hacer: comer, entrenar, amar, pescar, buscar tesoros, correr carreras, hacer amistades, hasta meditar... Y sobre todo, meterse de lleno en la vida criminal que viene retratando la saga. Acá todo se puede robar; para cada tipo de robo tenés que tener una estrategia distinta pensada, y todo influye en cómo evolucionará la historia, que tiene un guion central y que a la vez es única para cada usuario.

Grand Theft Auto VI es el retorno de Rockstar Games a su saga más famosa. Se tomó su tiempo: 13 años después de GTA 5 (2013) y ocho después de Red Dead Redemption 2 (2018) con una de las esperas más largas y deseadas de la industria del entretenimiento. Solo desde el lanzamiento de GTA 5 la saga ya facturó más de US$9700 millones, según estimaciones de TweakTown hechas sobre los balances de Take-Two (la dueña de Rockstar), y esto sin contar el GTA 6, que ya facturó 1500 millones de dólares en la preventa.

Es mucho dinero, pero se estima que el costo de desarrollo del GTA 6 rondó los US$2000 millones. Así que la apuesta es enorme. El 9 de noviembre, al presentar sus resultados trimestrales, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, aseguró que las preventas siguen “alcanzando niveles sin precedentes”.

Una captura del Grand Theft Auto VI (GTA 6)

OK, hay mucho dinero en juego, pero ¿qué es GTA 6? Es un juego de acción en mundo abierto masivo e inmersivo, en tercera persona y para un solo jugador (por ahora), ambientado en Leonida, la versión satírica del estado de Florida, con Vice City (su Miami) como gran ciudad.

Estará disponible el 19 de noviembre para PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, y Xbox Series X|S. Y se desbloquea a la medianoche de cada país. No estará disponible en PS4 ni en Xbox One, y la versión de PC todavía no tiene fecha. Eso sí, la precarga ya está activa: si lo compraste, podés descargar los 212 GB que pesa ahora y jugarlo desde las 0 horas del 19 de noviembre en la Argentina.

El delito ya no alcanza

Nosotros lo jugamos en una PS5 Pro, y realmente nos deslumbró con sus visuales, sus atardeceres en la ruta con Metallica sonando en la radio de tu auto, o por qué no, con sus situaciones tanto graciosas como tensas que van pasando dentro del mapa casi sin que te des cuenta.

Una captura del Grand Theft Auto VI (GTA 6)

Una vez que estás dentro de Leonida, tu cerebro empieza a creer que es un mundo real, y las situaciones que se dan, tanto guionadas como aleatorias, hacen que parezca con vida. Desde playas repletas de personas con hits actuales de reguetón sonando de fondo, hasta algún hit ochentoso mientras vas camino al robo más riesgoso de tu vida.

A esto aporta muchísimo la historia de Jason y Lucía: un exmilitar y una exconvicta que, al salir de la cárcel, vuelven a vivir juntos y a tener una relación que crece en amor, con un gran objetivo en mente. Se aleja de los GTA anteriores, donde todo era maldad y criminalidad; acá vamos a ver los dos costados del crimen, donde el amor juega un papel importante y cultivar las relaciones es parte del progreso del juego. Depende de cómo seas con tu pareja y con la gente cambia tu perfil de juego, y eso influye en cómo reaccionan los demás dentro del mundo del GTA 6.

Un mundo gigante

De entrada, desde las primeras misiones con Jason, antes inclusive de ir a buscar a la cárcel a Lucía, el mapa está abierto, pero esto no significa que puedas explorarlo. Es tan grande y las distancias entre las regiones del estado son tan largas que llegar de un punto al otro puede llevarte literalmente horas. Hay una manera de hacerlo rápido y es pedir un RydeMe, el clon de Uber, que te permite ir a donde quieras por un alto costo, que si además querés adelantar el viaje te cobra 100 dólares extra. Y al principio, la plata no es fácil de conseguir, y hay que cuidarla: si te matan o vas preso perdés todo el efectivo que llevás encima, y hay un tope de cuánto podés cargar, así que conviene depositarlo en un cajero. Sí, hay que ir a un cajero y depositar la plata; hasta hay que abrir una caja de ahorros.

Una captura del Grand Theft Auto VI (GTA 6)

Y la plata sirve de verdad, no es un número para ”juntar puntos”. Con los dólares comprás mejores armas, explosivos para abrir bóvedas, propiedades y mejoras para tus autos. Todo se maneja desde BuckMe, la app del banco en el celular de tu personaje, donde además está la cuenta conjunta de Lucía y Jason para “su futuro”. Eso sí, los billetes que robás de los bancos salen marcados, y hay que pagarle a alguien para que los lave. Más realista no se puede.

Volviendo al mapa, no es “una ciudad” como era GTA Vice City; acá vas a tener la ciudad principal, toda Miami retratada con sus zonas más famosas y playas (repletas de personas), y también la parte de los cayos de la Florida, pueblos, pantanos, zonas industriales, campos y otras ciudades más pequeñas que Vice City, que también tienen un papel importante en la historia. No es solo ruta: en cada zona hay cosas para hacer, misiones, detalles y visuales que te van a hacer frenar para ver todos los detalles que hacen que este juego sea una maravilla.

Una captura del Grand Theft Auto VI (GTA 6)

Las ciudades están vivas

Vas a tener montones de cosas que hacer, y te va a pasar como a mí, que no quería avanzar en la historia para no perderme otras cosas. Esto es quizás el punto negativo que podría marcarle al juego: te ofrece tanto que no te alienta a seguir avanzando en las misiones principales. Pero cada uno lo juega como quiere. Tiene cientos y ciento de horas de contenido.

Podés entrar a negocios, tenés que comer, bañarte, entrenar y dormir, y estar pendiente de mandarle mensajitos a tu pareja si hace mucho que no la ves. Hay montones de misiones paralelas, desde que te desafían a una picada por la calle, hasta aprovechar y robarle a otro ladrón que roba un camión blindado. O bien, para mejorar la “buena vibra” de tu personaje, ayudar a gente común en situaciones de todo tipo.

Y no todo en el GTA 6 está atado al delito. Podés pescar, bucear en busca de tesoros, jugar al golf, al minigolf o al pool, andar en jet ski, meditar, ir al zoológico o a los arcades, donde hay juegos completos para jugar de punta a punta (uno de ellos es una burla a esos directores que firman cada juego que hacen). También podés interactuar con los perros, gatos y demás animales que andan sueltos en los ecosistemas del juego, acariciarlos, darles de comer y completar una guía completa de criaturas que andan por el mapa. Y si no tenés ganas de salir, podés prender la consola dentro del GTA 6 y disfrutar de los títulos que tiene ahí: un juego dentro otro.

Cómo se ve el GTA 6

El juego corre a un máximo de 30 FPS en todas las consolas, incluida la PS5 Pro. La decisión ha sido discutida, pero nunca vimos un mundo tan realista en la consola, y darle margen al procesador limitando los cuadros por segundo tiene sentido. Los movimientos de las personas, la diferencia de cuerpos, actitudes, idioma, lenguaje, apariencia… no ves a nadie igual al otro, o por lo menos está tan bien hecho que no te das cuenta. Y no estamos hablando en las cinemáticas; el juego se ve tan increíblemente bien todo el tiempo que por momentos frenás solo a mirar qué pasa alrededor tuyo en la ciudad.

Una captura del Grand Theft Auto VI (GTA 6)

Y algo que hay que resaltar es que en nuestra partida completa no vimos caídas de FPS, ni durante las persecuciones, ni en los tiroteos o explosiones; y la sensación de velocidad está muy bien lograda. Te da vértigo acelerar en una calle repleta de autos. Alguna que otra vez tuvimos un pequeño bug, como que se vio el fondo al flotar en el agua por unos segundos y algún que otro error de movimiento al subir a un auto, pero nada notorio ni que complique la jugabilidad.

Te cruzás con cientos de momentos guionados; historias para observar, todo con un humor ácido y fuerte; sin dudas no recomendado para menores. El nivel de detalle es tan minucioso que si te tirás a ver la tele dentro del juego (como pasaba en GTA 5) podés mirar canales enteros con su programación completa, que van desde noticias, novelas mexicanas, dibujos animados y hasta un reality show de “adivinar” quién es solo con verle su… miembro.

Una vista del Grand Theft Auto VI (GTA 6)

El juego está repleto de humor subido de tono, desnudos y referencias sexuales. Además del mundo específico y violento de la droga y el narcotráfico. No es para nada un juego para menores; es para mayores de 17 años, como dice la calificación oficial.

Sí podemos marcar, quizás, que la historia te va llevando por distintos momentos de la vida de Jason y Lucía, y que al avanzar, si vas demasiado rápido, te podés llegar a perder cosas de ese momento, de ese capítulo. Así que aprovechá a hacer todas las amistades, misiones secundarias y exploraciones que te ofrece cada episodio del juego, porque si avanzás demasiado rápido, quizás pasás a otra cosa y te las podés perder. Ojo, las misiones las podés volver a hacer; el juego es largo y las misiones principales son generosas, pero esta sensación de dejar algo atrás que no vamos a recuperar al avanzar la sentimos casi en cada capítulo de los 5 que tiene.

Una vista del Grand Theft Auto VI (GTA 6)

El nivel de actuación y la historia

La historia de Jason y Lucía no tiene nada que envidiarle a algo que podés ver en el cine o en Netflix. Los actores están en un nivel muy alto, las conversaciones guionadas dentro de las misiones son geniales como en otros GTA, mezcla de humor negro, crudeza, acción y delincuencia. Por momentos parece Bonnie y Clyde, por otros HEAT de Michael Mann. Pero acá la relación entre ellos la tenés que cuidar y cultivar, porque puede perderse o ponerse mal. Si no están juntos para hacer misiones o pasear por el mapa, tenés que acordarte de contarle qué haces al otro, pero no solo mandar un mensaje y ya; también tenés que preguntarle cómo está, darle cariño… y también se puede hacer todo de a dos (salvo algunas misiones específicas), pasear, robar, trabajar, e inclusive ir a comer o al GYM. Todo se hace en equipo, y podés ir cambiando entre uno y otro como en GTA 5, pero de manera más veloz. Lo mismo pasa con los roles, se pueden invertir; escapando, cualquiera puede manejar o disparar y en los robos uno puede ser campana y retener a los rehenes y el otro agarrar la mercadería. La relación se puede seguir desde un menú propio y se cuida con gestos mínimos, como pasear de la mano.

A eso se suma el perfil criminal de cada uno, que va de Profesional a Hostil, Violento, Psicópata e Incorregible según cómo juegues. Los delitos que piden las misiones no cuentan, pero la violencia innecesaria por las calles o como tratás a los rehenes sí, y si se vuelve desmedida durante mucho tiempo, el perfil incorregible queda para siempre. Según Rockstar, ese perfil influye en la historia, en cómo reacciona tu pareja y en cómo te trata el resto del mundo, pero nosotros nos portamos medianamente bien y no llegamos a un punto sin retorno. Cada uno tiene su propio perfil, pero cuando andan juntos lo que hace uno afecta al otro. Y salvo el Incorregible, que es permanente, el resto sube y baja: si te excedés en un robo empeora, y si el siguiente lo hacés limpio, mejora.

En noviembre de 2026 estará disponible el GTA VI, la sexta entrega de la saga de Grand Theft Auto

Jason y Lucía, a tu gusto

Otra cosa que te puede llevar horas es armar el look de cada uno. Las peluquerías ofrecen cortes y barbas distintos según el barrio, y hay cientos de tiendas de ropa, caras o baratas según la zona. Los tatuajes van desde un detalle chico hasta el cuerpo entero.

El físico también cambia. Como en GTA San Andreas, lo que comés y cuánto entrenás en el gimnasio se nota en el cuerpo, que puede ir de panzón a superfit, y estar en forma tiene premio: ya la stamina para correr y escapar va a mejorar según cuán en estado estés.

Las apps, ahora más protagonistas

El celular es importantísimo en el juego, por eso vas a ver a casi todos los NPC del juego caminando distraídos, mirando el celular, cruzando la calle mal o haciendo “trends virales” que ponen en riesgo su vida. También el teléfono forma parte de la jugabilidad; vas a poder ver qué postean en el pseudo-Instagram del mundo del GTA 6 las demás personas, ver videos y scrollear sin fin contenido creado dentro del juego.

Además de la app de banco para acumular tus ganancias, también tenés un pseudoUber, RydeMe; tenés WAink, para escanear el valor de reventa de autos; Scooter Bros, que te permite contratar un servicio para que te lleven tus autos a donde estás; y también tenés apps para comprar propiedades. El uso entre RydeMe y ScooterBros hace más ágil tener que moverte en un mapa tan gigante. A medida que avanzás en el juego te van a ofrecer instalar apps ilegales para robar autos y demás.

Una captura del Grand Theft Auto VI (GTA 6)

Robar autos, como lo indica el nombre del juego

Robar autos ahora es aún más importante que antes, y puede ser una fuente de ingreso fácil y con riesgo moderado. Pero de entrada no podés robar todo lo que veas; a medida que vas avanzando en la historia vas a poder ir subiendo de categoría de autos, porque algunos tienen rastreadores que no te aceptan los compradores, y otros tienen llave digital, que vas a necesitar un clonador de llaves. También aprendés a robarlos con una barra por la ventana, que hace que sea menos ruidoso, y lo divertido es que todo esto tiene “mini-juegos” con los joysticks para destrabar la cerradura o conectar los cables para que arranque. Es todo más dinámico, pero a la vez un poco más complejo que en las ediciones anteriores. El juego divide la seguridad de cada auto en tres capas: puede estar abierto o cerrado, tener alarma o no, y llevar un localizador estándar, uno avanzado o ninguno. El avanzado, que en el juego aparece en rojo, es el más peligroso: si bajás la velocidad, el auto lanza una alerta y le pasa tu ubicación a la policía. También podés ir a unos talleres donde, por una suma bastante grande, podés falsificar documentos y ponerlos a tu nombre. Pero los que tienen localizador no se pueden convertir en vehículo personal hasta cierto punto de la historia. Y ojo, los autos propios son parte vital del juego, así que te conviene ir comprando garages y personalizando tu flota de autos para escapar.

La variedad de autos

Hay vehículos de todo tipo: los clásicos del juego, autos custom, aviones, barcos, motos, scooters, lo que quieras. Cómo se maneja es distinto en cada uno, y si te encariñás con un modelo podés comprar su licencia, quedártelo como propio y luego tunearlo. Llantas, motor, spoilers, pintura: todo va a depender de a qué negocio lo lleves, porque cada taller ofrece ocsas distintas además de la clásica “pintada rápida” para que la policía no te reconozca.

Lucia Caminos y Jason Duval son los protagonistas del segundo trailer del juego Grand Theft Auto VI

Tenés que recordar que los autos se quedan sin nafta; eventualmente vas a tener que ir a una estación de servicio a pagar por nafta, y ahí también podés reparar los daños; eso es instantáneo. Además dentro del juego hay circuitos profesionales (uno que parece Nürburgring), pistas todoterreno y carreras callejeras por todo Leonida. Cada una pide una calificación mínima del auto, que se alcanza con mejoras en el taller, y si no tenés uno apto, los organizadores te alquilan uno.

Los talleres, además, no son todos iguales: cada uno se especializa en un tipo de vehículo (el mapa te marca cuál), aunque podés llevar el que quieras a cualquiera. Más adelante en la historia, en los Pay ‘n’ Spray les sacan el localizador a los autos robados para que puedas quedarte con ellos.

La policía, ahora más inteligente e insistente

Tu ropa, gorra, anteojos y el pañuelo tapabocas (y si estás solo o acompañado) influyen en cómo te ve la policía. Lo ideal es, si usás tu auto personal (podés tener varios), tener una muda de ropa en el baúl y lugar para guardar las armas. Así, podés irte rápidamente, sin que te vean, cambiarte de ropa (en un lugar no visible), ponerte una gorra y dejar las armas para que la policía se despiste y puedas alejarte de la zona despacito hasta perder el status de buscado.

Rockstar rediseñó el sistema de búsqueda, que vuelve a llegar a seis estrellas. El color de las estrellas indica qué sabe la policía: grises cuando va en camino o te perdió de vista, negras cuando sos sospechoso pero todavía no te identificaron, blancas cuando te está persiguiendo y rojas cuando, después de escaparte, la zona queda marcada y los agentes siguen alerta. Unos íconos muestran con qué datos te pueden reconocer: tu apariencia, la ropa, el auto, las armas a la vista, tu pareja o una cámara de seguridad. Y hay matices: si las estrellas negras tienen borde rojo, la zona sigue vigilada, pero no tienen tu descripción. Cuando te pierden de vista no se rinden: te buscan con perros y helicópteros, dependiendo de cuántas estrellas tengas y de la gravedad del delito.

Además de las clásicas misiones principales y “contratistas” secundarios, vas a poder aprovechar situaciones de negocios que mueven mercadería, de pandillas que tienen drogas que podés robar; podes infiltrate en los cuarteles de organizaciones criminales y más para robar todo lo que puedas… si no te matan en el intento. Podés hacerlo con sigilo o de frente, pero los tiros atraen más gente y eventualmente la policía. Esto está repartido por todo el mapa, por todas las ciudades y cada zona tiene su “pandilla” o “cartel” con varias bases a las que podes entrar y robar.

Al igual que los robos a joyerías, casas de empeño o bancos, por ejemplo, donde Lucía hace de campana y vos te dedicás a robar las joyas y el dinero, es esencial tener al personal reducido, borrar las cámaras de seguridad y no dejarte llevar por detalles, porque si tardás demasiado, llega la policía. En los locales chicos podés ir a la oficina a destruir la copia de la grabación, pero en los lugares de alto perfil queda guardada en la nube y no la podés borrar.

Concentración: el bullet time de GTA

Jason y Lucía pueden ralentizar el tiempo, como el Eagle Eye de Red Dead Redemption o el bullet time de Max Payne. Fuera del combate sirve para ver policías, cámaras de seguridad, cerraduras y eventos especiales. Apuntando, resalta los puntos débiles: los disparos a las zonas rojas matan y los de las zonas amarillas solo incapacitan.

La barra se recarga sola, con una ducha o con ciertas comidas, y crece de forma permanente con actividades que piden puntería o calma, como la galería de tiro, el minigolf, el billar o la pesca. Por eso bañarse no es un detalle de color: tiene efecto en el juego.

El sistema está bueno pero no se frena por completo el tiempo; es como Fallout o Max Payne, donde podés ver detalles pero igualmente hay que decidir rápido.

Argentina presente en el GTA 6

Varias veces te va a pasar que si tenés un “percance” con un NPC por la calle, puede llegar a terminar insultándote con un lenguaje bien argentino, tratándote de “che, boludo” y con un tono porteño que es imposible de pasar por alto. Eso es supergracioso y pasa con muchísimas comunidades latinas, representadas con sus voces, sus costumbres y sus modismos.

También vas a ver otras referencias, y hasta la participación de Ca7riel y Paco Amoroso, que suenan con dos temas en el juego, entre ellos Sexy Magic. Las radios vuelven a ser algo espectacular, no sólo por las conversaciones de los DJ sino por la gran variedad de todo tipo de artistas, que van desde reguetón hasta metal, con decenas de bandas hiper famosas y hits tanto actuales como históricos que sin duda te van a sorprender y sacar una sonrisa cuando los escuches en un auto o algún lugar del Vice City.

Pero en Vice City y el estado de Leonida no es todo color de rosas. El juego retrata los lados opuestos del delito con yates, autos de lujo y dinero opuestos a la crisis del abuso de nuevas drogas, la pobreza y un lado oscuro de la sociedad norteamericana que, por momentos, hasta es chocante verlo en el juego.

Precio, peso y lo que tenés que saber antes de comprarlo

Grand Theft Auto VI tiene un precio internacional de US$79,99 para la edición estándar y US$99,99 para la Ultimate, que suma autos y armas extra, y acceso a un par de shops con ropa, modificaciones y algunos detalles más. Ojo con la edición física: la caja no trae disco, sino un código para descargar el juego, así que sirve sólo para coleccionar la caja. Un detalle no menor es que las voces de los protagonistas están en inglés, sin doblaje, con textos y subtítulos en español latinoamericano.

Y si no sos de jugar mucho, y querés volver a un videojuego 13 años después de GTA 5, hay ayudas: cualquier misión se puede reiniciar desde el último punto de control. Y si te va mal, inclusive podés saltear esa parte de la misión. También hay opciones de combate accesible y de menos daño a los vehículos para bajar la dificultad, porque si, los autos se destrozan por completo.

Un candidato a GOTY indiscutido

Lo más importante además de su magnitud y las cosas que hay para hacer es lo que te transmite al jugar, y que lo hacen un candidato indiscutido al juego del año (Game Of The Year, o GOTY). Es una mezcla de volver años atrás a cuando jugábamos a los primeros GTA, con una sensación de libertad que pocas veces dan los juegos. De a poco, te sentís dentro de ese mundo,y sobre todo, te hace conectar de una manera que te dan ganas de seguir jugándolo por horas, que vuelan cuando estás acelerando con música a todo lo que da en Vice City.