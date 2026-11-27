Sin duda, 2026 fue un gran año para Felipe Fort, tanto a nivel profesional como personal. Se lució como modelo en la campaña promocional de la fragancia de una firma de lujo italiana, se consolidó como influencer con 900 mil seguidores y encontró el amor de la mano de Mary Di, una joven rusa que conoció hace cuatro meses en Málaga. Acostumbrado a mostrar gran parte de su día a día, esta semana decidió compartir su gran cambio físico y cómo aumentó 10 kilos en siete meses.

Esta semana, el joven de 22 años publicó en sus historias de Instagram una foto del antes y el después de su cambio físico. “10 kilos subidos en 7 meses”, comentó junto a dos fotos que se tomó frente al espejo y que evidenciaron su transformación física.

Felipe Fort mostró su cambio físico (Foto: Instagram)

Posó con el torso descubierto para mostrar el desarrollo que tuvo este año y los resultados que logró a base de una alimentación saludable, entrenamiento y constancia. Además de mostrar el cambio, lució los nuevos tatuajes que sumó a su colección: dos diseños a la altura de los pectorales, uno en la zona de las costillas y otro desde el hombro hasta el antebrazo.

Por otro lado, hace un par de semanas el hijo de Ricardo Fort compartió detalles de su historia de amor con Mary Di, conocida como Mereneis, una joven modelo de origen ruso radicada en España. A diferencia de su novio, mantiene un perfil muy bajo y en su cuenta de Instagram, donde acumula 6100 seguidores, tiene contenido relacionado con sus sesiones de fotos, producciones, desfiles y eventos en Madrid, Marbella, Málaga, Milán y París.

Felipe Fort lleva cuatro meses de relación con la modelo rusa Mary Di, a quien conoció en Málaga (Foto: Instagram @merneis)

“Yo estaba en Madrid y estábamos hablando por mensaje. De hecho, ella no estaba interesada en mí”, reveló Fort en Tapados de laburo (Olga). “Me respondía muy tranqui, encima es rusa, un poco seca”, advirtió. Fue ahí cuando le dijo que quería conocer Málaga y le preguntó si ella, que estaba allí, quería oficiar de guía turística. Ante la respuesta positiva, rápidamente compró el pasaje de tren y viajó a verla. “Fui a Málaga, la conocí, me mostró la ciudad y yo dije: ‘¿Cómo me acerco?’. No me tiró un centro hasta que estábamos caminando en la calle y veo que un chico la abraza porque quería invitarla a un restaurante. Yo ya me estaba poniendo un poco celoso y ¡no éramos nada!“, recordó.

Felipe Fort contó cómo comenzó su historia de amor con su novia (Video: Olga)

Frente a la desesperación del momento, decidió apostar por todo. ¿Qué hizo? Vio a un vendedor de flores y, en un impulso romántico, compró 15. Mary Di aceptó el ramo con una sonrisa y una expresión de sorpresa, lo cual él consideró como un “punto positivo”. “Nos abrazamos, seguimos caminando y fuimos a un rooftop. Estamos mirando el skyline, en una parte en la que no se podía estar, y ella cierra los ojos para pensar”, recordó y dio a entender que en ese momento comenzó oficialmente su relación. A partir de este momento, empezaron a mostrarse juntos en las redes sociales y a dedicarse románticas publicaciones y mensajes.