Fernando Burlando sorprendió a Barby Franco con una carta en Bienvenidos a bordo: “Sin vos no puedo”

El programa Bienvenidos a bordo (eltrece), que conduce cada noche Guido Kaczka, tiene un espacio destinado a la emoción. Es cuando algún participante o invitado lee al aire una carta que le envió especialmente algún ser querido. Este lunes, la sorprendida por recibir una tierna misiva fue Barby Franco, que leyó al aire la carta que le mandó su novio, el abogado Fernando Burlando.

La joven modelo no pudo evitar sentirse conmovida con las cálidas palabras que le dedicó su pareja.

Burlando emocionó a Barby Franco con su carta en Bienvenidos a bordo

“Te mandaron carta a vos también”, le dijo el conductor del ciclo a Franco, que estaba como invitada en la emisión de anoche, y se sorprendió. “¿A mi?”, preguntó. “Sí, yo ya sé quién: Burlando”, le respondió Kaczka.

“Me estás jodiendo. Me pongo toda nerviosa”, contestó la joven, visiblemente sorprendida. A continuación, tomó la carta de donde estaba escondida, la abrió y, al ver el extenso texto, dijo: “Burlando piensa que esto es un juicio. Me mandó un montón. Esto es un alegato”.

Pocos segundos después, la novia del abogado mediático -están en pareja hace años, aunque con algunas intermitentes separaciones- comenzó a leer. “Han sido tantas las veces que he sentido que con vos no se puede”. “¿En serio?”, se preguntó la muchacha al leer el comienzo, quizás no tan romántico, de la carta. Pero luego continuó: “Como tantas las que siento que sin vos no puedo”.

“Sin vos no comienzo, no despierto, no arranco, no respiro. Te podría decir una y mil cosas más, pero ninguna alcanzaría, todas se quedarían en el camino, todas tendrían un corto recorrido y serían mezquinas para lo que me pasa con vos”, continuaba la carta.

“Compañera en el más absoluto sentido de la palabra, pero desde el amor, desde la confianza y desde esa sensación única que hace que cada día sea diferente. El destino me ha demostrado que en las malas sos enorme”, prosiguió la lectura Franco, que en esta línea se conmovió, se le quebró la voz, y tuvo que interrumpir la lectura.

Barby Franco y Fernando Burlando salen hace años, aunque se han distanciado un par de veces Archivo

Poco más tarde, la modelo continuó: “Así ha de haber pensado el hombre que le hizo a su amor el palacio del Taj Mahal, que era poco, que vos sos más que un anillo de bodas. Me he propuesto, si vos querés, continuar en esta montaña rusa que ha hecho de mi vida tan diferente y plena, llena de amor y felicidad”.

“Y vuelvo al principio, con vos a veces siento que no se puede, que nadie puede, pero siempre gana la sensación, el sentimiento de que sin vos yo no puedo. Fernando Burlando”, concluyó la lectura de Franco, que sonrió, se puso una mano en el pecho a modo de agradecimiento y recibió el aplauso de todos los presentes en el estudio.

LA NACION