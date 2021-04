Charlotte Caniggia habló sobre el desempeño culinario de su hermano Alexander: “En casa no cocina, vive a delivery”

Charlotte Caniggia está contenta de haberse sumado al nuevo certamen de ShowMatch, “La Academia”, que se verá en breve por eltrece. Impecable en el día dedicado a hacer las fotos de promoción, la mediática respondió a la pregunta del millón: si su hermano Alexander, que se luce en MasterChef Celebrity, es bueno cocinando.

“¿Cocina tu hermano?”, le preguntaron, y ella, con su habitual desparpajo, respondió: “¡No! Vive a delivery. Sólo cocina en la tele. Los dos pedimos delivery. Cocina muchas horas trabajando y está cansado”, justificó la hija de Mariana Nannis en Hay que ver.

Charlotte Caniggia habló sobre su hermano Alexander: “En casa no cocina, vive a delivery” - Fuente: elnueve

Charlotte explicó que ella no cocina, pero que le gusta limpiar. “Hay gente que no me cree, pero bueno”, dijo con resignación. En pareja con un señor de nombre Roberto, cuenta que no convive con su novio, pero pasan mucho tiempo juntos. “Convivimos en cuarentena, para estar acompañados, pero ahora está cada uno en su casa”, indicó.

Sobre su participación en “La academia” dijo que está “con un poco de vergüenza”, pero dispuesta a asumir los desafíos que se vayan presentando. “De acrobacia no sé nada y tampoco canto bien, pero vengo a ser simpática, y a hacer un poco de show”, se sinceró, al tiempo que aseguró que le gusta el nuevo formato. “Está bueno que cambien. Me gustaba que votara la gente, pero yo vengo a divertirme, si me echan ya está. Trato de ser yo y hacer lo que puedo”, finalizó.

LA NACION