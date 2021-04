Bienvenidos a bordo: la mentira del Turco García a su mujer para conquistarla

Desde su paso por MasterChef Celebrity, Claudio “El Turco” García obtuvo una fama mediática que no le habían dado todos sus años como futbolista. Este nuevo rol, en el que exacerba su persona hasta convertirla en personaje, le gusta tanto que se anima a todo.

De visita en Bienvenidos a bordo el deportista participó en todos los desafíos a los que fue convocado, le dio consejos profesionales a Hernán Drago y hasta bailó con su compañera Mariela al ritmo de Los Palmeras.

Precisamente después de la performance fue que Guido Kaczka quiso saber más sobre ellos. Comenzó Mariela recordando la primera vez que se vieron: “Nos conocimos en una agencia de autos pero no le di ni bola. Después le pidió mi teléfono a un amigo, que la novia era amiga mía. Me vino a buscar a mi casa y me llevó a la puerta de la iglesia de la Medalla Milagrosa”.

“Y ahí la besé”, continuó él, para luego contar una cuestionable anécdota sobre su método de conquista: “Yo estaba casi separado, y con mi primer matrimonio tengo cuatro hijos. Entonces le mentí y le dije que tenía mellizos. Por lo menos es más corto, si le decía la verdad no me agarraba esta piba. Cuando se enamoró le dije: ‘Te mentí, tengo cuatro’”.

Mariela avaló la historia y agregó: “Yo me estuve por casar como cuatro o cinco veces en estos veintitrés años, pero siempre pasa algo”, mientras su pareja le rogaba que no contara algo, que finalmente no contó.

LA NACION