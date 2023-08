escuchar

La presencia de Carolina “Pampita” Ardohain en los estudios de LAM, el programa que se emite por América y es conducido por Ángel de Brito, trajo tela para cortar. En una extensa entrevista donde se tocaron diversas temáticas que pasaron desde la política nacional, con el inminente resultado de las PASO, hasta sus proyectos personales, la modelo fue indagada acerca de con quiénes no trabajaría en el futuro.

Sin descartar la posibilidad de compartir un elenco con su expareja Benjamín Vicuña, Pampita aclaró que con una actriz no trabajaría por no tener “empatía de mujer a mujer” y con ese puntapié, tanto De Brito como sus panelistas, comenzaron a indagar. Dos de los nombres que surgieron fueron los de Isabel Macedo y Romina Gaetani, quienes tuvieron un affaire con el actor chileno, aunque fueron descartados por la modelo.

Al terminar la entrevista, y pasadas algunas horas, De Brito anunció en el programa del miércoles que la actriz en cuestión era Natalia Oreiro, con quien hubo un distanciamiento total al enterarse de que tuvo una supuesta relación con Vicuña. A raíz de ello, volvieron a salir a la luz dos audios que tuvieron lugar en el programa Intrusos, en el año 2015, donde Pampita no le perdonó esa infidelidad a su expareja y lo cuestionó duramente.

Los audios de Pampita con Benjamín Vicuña donde le recrimina su infidelidad

Tras ser grabados por su empleada, los audios salieron a la luz y mostraron a ella muy enfadada con Vicuña al ser vinculado con la cantante uruguaya. “Pregúntales a todos los que me conocen cómo soy con vos, cómo te trataba... te trataba como un rey. Tengo la mejor fuente del mundo, te cog*** en el auto a la mina. Ya no sé a quiénes más, me perdí de cuántas amantes tenés”, sostuvo Pampita, con un tono de voz fuerte, cargada de indignación.

Y, en esa misma línea, agregó sobre su actitud durante su ausencia: “Te acompañé durante 10 años y no me pudiste esperar un mes. Mírame a la cara, ¿me vas a seguir mintiendo? ¿Hasta cuando vas a seguir mintiendo?”, sostuvo.

No obstante, Pampita siguió machacando sobre la infidelidad de Vicuña y desconsolada, le marcó: “Deja de mentir, hacíamos el amor tres veces por semana. ¿Te aburriste? Contame qué te pasó. ¿Qué vas a hacer con tu futuro? A ver, contame qué vas a hacer con tus hijos, ¿los vas a ver cada tres meses? Quiero saber qué vas a hacer con la casa de Chile”, relató, enfurecida, la modelo, en un audio que vio la luz en 2015 y recrudeció en los últimos días.

Por último, en un audio de archivo, la ex conductora del Hotel de los famosos recordó el inmueble que tienen en común en Chile, donde se encontraban cosas pertenecientes a Blanca, la hija en común que falleció en el año 2012. “¿Qué vas a hacer con las cosas de Blanca? ¿Quién se las va a quedar?”, interrogó la mediática, en una discusión que acabó con su matrimonio y aún, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los temas recurrentes en el mundo del espectáculo.