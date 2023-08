escuchar

Cuando se creía que los escándalos que rodeaban la expareja de Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain, la modelo aseguró que solo existía una actriz con la que no trabajaría porque “no tuvo empatía de mujer a mujer”, y a partir de sus palabras se reavivó un rumor que data de hace casi una década. Entre especulaciones y cálculos de fechas, se mencionaron diversas figuras con las que fue vinculado el actor mientras salía con ella, pero Ángel de Brito confirmó que hablaba de Natalia Oreiro, con quien el actor chileno protagonizó la novela Entre caníbales (Telefe) en 2015. Entre los rumores, él rompió el silencio y descartó estar relacionado con las declaraciones de su exesposa.

En una reciente entrevista en LAM (América), Pampita abrió su corazón y habló de diversos aspectos de su vida personal como así también de sus proyectos laborales en el mundo de la actuación. Pese a que no descartó trabajar con su expareja y padre de sus hijos, Benjamín Vicuña, sí remarcó que hay una actriz con la que no compartiría el set de grabación. Pese a que decidió mantener su nombre en anonimato, destacó que no le gustó su comportamiento, aunque admitió que se “lo esperaba de ella” y que aún se debe una charla con esta persona.

Pampita se refirió al método que utilizó para confirmar las infidelidades de sus parejas (Fuente: Instagram/@pampitaoficial)

Poco tiempo pasó para que se abriera una gran ola de preguntas e incógnitas acerca del nombre de esta reconocida actriz. La propia Pampita descartó que se tratara de Isabel Macedo con quien la relación quedó en buenos términos, luego del enfrentamiento que protagonizaron en Punta del Este tras el supuesto affaire con Vicuña. Otro nombre que resonó fue el de Romina Gaetani, pero Pampita lo negó. Y luego, se nombró en redes Natalia Oreiro, con quien también se relacionó al actor al compartir protagonismo en la novela creada por Juan José Campanella.

Benjamín Vicuña habló sobre las declaraciones de Pampita

Tras las especulaciones, el miércoles por la noche, Ángel de Brito confirmó que la actriz en cuestión es Natalia Oreiro, quien habría tenido un amorío con Vicuña, cuando este aún estaba en pareja con Pampita. Por esta razón, la modelo tendría una charla pendiente con ella y la firme convicción de que no le gustaría compartir un trabajo con la uruguaya. Y como era de esperarse, la palabra del actor fue la más buscada, para dar cierre a las especulaciones.

“Me parece demasiado egoísta y autorreferente pensar que es por mí. Yo tuve un capítulo muy importante con cuatro hijos, pero ella tiene una vida que va antes, después y durante. Yo no me puedo hacer cargo”, fueron las palabras de Vicuña ante las cámaras de LAM (América).

Benjamín y Natalia protagonizaron Entre caníbales (Captura video)

También, en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), el actor reiteró que él solo fue un capítulo en la vida de Pampita. “Las diferencias que pueda tener o no con una actriz van mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo”, aseguró.

Benjamín Vicuña habló con Socios del Espectáculos sobre las declaraciones de Pampita

“Me parece muy autorreferente creer que tiene que ver con mi historia. No sé, me parece raro, ¿qué querés que te diga?”, preguntó un tanto molesto por ser vinculado a un nuevo escándalo y aseguró que no había escuchado las palabras de su exesposa y tampoco quería ser parte de un rumor enigmático. Por el momento, Natalia Oreiro tampoco habló públicamente del tema.