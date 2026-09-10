Filtraron una charla de Sol de Gran Hermano con el psicólogo del reality y crecen los rumores de una final arreglada

A horas de que Luana Fernández abandonara la casa de Gran Hermano, se desató un escándalo por la filtración de un audio en el que se podía escuchar a Solange hablar con el psicólogo del reality sobre cómo se encuentra atravesando emocionalmente estos días.

“¡Hola! Hola, Juan. ¿Cómo estás?“, se la puede escuchar decir en la grabación a la jugadora. A lo que el especialista le consulta cómo se siente. “Bien, pero no tan bien. Estoy muy ansiosa”, remarcó la jugadora.

La jugadora estaría muy preocupada por lo que pasará tras su salida del certamen (Foto: Captura de pantalla Gran Hermano)

Hasta ese momento, todo parecía una charla normal entre un psicólogo y su paciente, pero lo que encendió las alarmas de miles de usuarios en redes sociales fue que Sol planteó que tenía mucho miedo de perder. De darse esta situación, ella ya habría hecho un pedido muy importante a la producción de Gran Hermano.

“Tengo miedo de no ganar y ser una loser y salir segunda. Les pedí que, si ven que no voy a ganar…“, dijo la finalista, antes de que la grabación sea cortada abruptamente. Debido a la repercusión que tuvieron sus palabras, quien debió salir a aclarar esta situación fue Santiago del Moro.

Santiago del Moro habló del audio filtrado de Sol de Gran Hermano

Para tratar de bajarle la importancia a este asunto, el conductor expresó al aire durante la Gala de eliminación de este miércoles: “Imagínense lo que les pasa a cada uno. Cada uno está dando una batalla ahí. Y van y hablan con el psicólogo, y charlan, y le dicen, y le lloran. El psicólogo, que es un capo, Juan se llama. Un abrazo, Juan, porque te has bancado todo en todas las temporadas”.