Fin del misterio: así es la cara de Bizarrap sin anteojos ni gorra

escuchar

¿Recordás la famosa Session en la que Residente criticaba a J Balvin? ¿O en la que la cantante puertorriqueña Villana se burlaba de quienes hablan constantemente de ella? Si no te suena, quizá reconozcas la pieza musical que tiene a todos hablando ahora: el beef de Shakira a Gerard Piqué. Todas ellas fueron realizadas bajo la producción musical de Gonzalo Conde, popularmente conocido como Bizarrap.

Con más de 64 millones de reproducciones en YouTube en las primeras 24 horas, esta última canción de Shakira se convirtió en una de las más escuchadas en la plataforma, y superó el récord anterior de “Despacito” -el tema interpretado por el cantante puertorriqueño Luis Fonsi-, que había alcanzado 25 millones de reproducciones en el mismo período.

El nuevo hit de Shakira y BZRP

Sin embargo, gran parte de la esencia de aquellas piezas no solo radicaron en quienes las cantan, sino también en el productor y DJ que está detrás de ellas. Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap, es un joven argentino de 24 años que tuvo un gran crecimiento en la escena musical gracias a sus mezclas y que es en parte el responsable de aquellos éxitos.

Gonzalo es el hombre detrás de los éxitos del momento (Foto Instagram @bizarrap)

Su popularidad es tan grande que en 2021 fue nominado en varias categorías de los Latin Grammy, entre las que se incluyeron mejor nuevo artista, productor del año, mejor fusión urbana y mejor canción de rap/hip hop. Debido a esto, son cada vez más las personas que conocen su trabajo y se convierten en grandes fanáticos del artista.

Sin gorra ni gafas: así luce BZRP

Aun así, más allá de su música, hay quienes quedan cautivados por su misteriosa apariencia. Parte de su imagen como artista son las gafas de sol y las gorras que utiliza al dar sus presentaciones o grabar las sesiones, lo que llevaron a muchos a preguntarse cómo es el aspecto real del DJ sin esos accesorios, ya que parte de su rostro queda tapado.

Las redes revelaron el rostro de Bizarrap (Captura Twitter)

Pero esto no siempre fue así, ya que este look lo adoptó cuando la fama le pisaba los tobillos, por lo que antes dejaba al descubierto su rostro. Gracias a algunos fans y usuarios en internet, el misterio acerca de cómo son sus rasgos quedó resuelto en las redes sociales con una intensa “investigación” de los usuarios.

Bizarrap junto a Wos y Louta (Captura Twitter)

Con su rostro al descubierto, varios usuarios de Twitter compartieron imágenes del argentino, y revelaron así su apariencia detrás del personaje artístico para terminar con el gran misterio que lo rodeaba.

Gonzalo ya no se muestra sin anteojos y su gorra (Captura Twitter)

Cabe resaltar que estas fotos no son tan nuevas como parecen. Muchas fueron publicadas entre el 2020 y 2021, pero debido a las recientes búsquedas sobre las obras del productor, volvieron a cobrar relevancia. En muchas de ellas, el músico aparece con una gorra, pero con los ojos al descubierto, por lo que se puede ver su rostro. Por supuesto que estas fotos no son compartidas por el artista, ya que él mantiene el “misterio”, pero no hay nada en el mundo de Internet que no pueda ser rastreado, como lo hicieron los usuarios con estas imágenes.

EL TIEMPO (GDA)