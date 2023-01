A ocho meses del incendio, Tamara Pettinato habló sobre la salud de su hermano y fue lapidaria con los medios

escuchar

A mediados de mayo del 2022, una desgracia sacudió a la familia Pettinato: Felipe, fruto de la relación entre Roberto Pettinato y Cecilia Dutelli, fue internado en la clínica Zabala debido a una intoxicación por monóxido de carbono producida por el incendio de su departamento en la calle de Palermo. En el mismo incidente, falleció el médico neurólogo Melchor Rodrigo. A ocho meses del siniestro, Tamara Pettinato se refirió a la salud actual de su hermano.

Tamara Pettinato habló sobre la salud de su hermano y fue lapidaria con los medios

La noche del lunes del 17 de mayo del año pasado, el departamento 22 F de la calle Aguilar al 2300, en Palermo, fue el escenario de un confuso suceso que culminó en la internación de tres personas y la muerte de una. Fueron muchas las cosas que se dijeron sobre el origen del fuego, sobre lo que sucedía en el lugar al momento en el que se desató el incidente y del vínculo que unía a Felipe Pettinato -dueño del inmueble- y el neurólogo Melchor Rodrigo -víctima fatal-. Sin embargo, solo partes fueron confirmadas y las certezas quedaron reservadas para la familia y la Justicia.

Los integrantes del clan Pettinato, caracterizados por ser reacios al momento de hablar con la prensa y por evitar dar detalles sobre su intimidad (en especial cuando se trata de temáticas tan sensibles), hablaron poco de lo sucedido.

Tamara Pettinato y su hermano Felipe Instagram

En las últimas horas, Tamara rompió el silencio y brindó una nota a A la tarde (América) en la que se refirió brevemente a la salud de su hermano, quien había sido trasladado a una clínica psiquiátrica a donde llegó el 19 de mayo tras abandonar la clínica Zabala.

“Es un nuevo año, estamos mucho mejor en ese sentido. Creo que para todos, si tienen un problema en su familia, es difícil desentenderse. Y decir ‘no me hago nada’ o quedarse al margen”, expresó. Y, con un tono humorístico, disparó: “El resto de mis familiares se abren”.

Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo, el médico que falleció en el incendio del departamento de Palermo (Foto: Instagram/Archivo)

Tras aclarar que se trataba de un chiste y adoptando un tono más serio, manifestó: “Mi hermano está bien, tiene padre y madre. Yo hago de hermana”. Asimismo, cuando el periodista a cargo de la nota le remarcó que ella parece ser la que “más cargo se hace”, replicó: “Hay muchas cosas que no se saben. Mi mamá, que no es una persona pública, es la que siempre está para todos nosotros. Lo que pasa es que no la ven”.

Sobre la salud de Felipe, explicó: “Sigue haciendo el tratamiento. Es un proceso largo que no se sabe nunca, en realidad, cuánto va a llevar, pero está mejor”. En cuanto a las diversas versiones que trascendieron, disparó: “Se dice cualquier barbaridad y estoy acostumbrada. Igual siempre me da bronca cuando escucho cosas que no son verdad. Pero salir a desmentir cada cosa metés la energía en un lugar que no va”.

Dicho esto, aprovechó para refutar los rumores que corrieron sobre que ella había sido designada como tutora de su hermano. “Es una de las cosas que dicen, inventan. Entiendo que tienen que tener todo el tiempo noticias nuevas, pero no existe eso. No hay tal cosa”, aclaró.

Por el momento, Felipe Pettinato se encuentra en la clínica Solar Colonial, en Castelar, la cual está orientada a la recuperación física, psicológica y psiquiátrica del paciente.

