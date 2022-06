Es la serie más vista en 15 países, se convirtió en un clásico pero Netflix la dará de baja

A pesar de sus grandes números de audiencia y hasta un récord mundial, Netflix retirará Yo soy Betty, la fea de su catálogo en el corto plazo. La serie colombiana, pese a que ya tiene más de 20 años, sigue siendo una de las más queridas por los espectadores, por lo que su salida generó malestar entre los usuarios del servicio de streaming. No quedan claras las razones que llevaron a esta resolución de la plataforma.

Mes a mes, no es extraño ver series o películas que se retiran de Netflix. En muchas ocasiones, las producciones pasan desapercibidas en la plataforma y se toma la decisión de desprenderse de ellas. Sin embargo, en otros casos se quitan productos con buenos niveles de audiencia y los usuarios se ven sorprendidos.

Esto fue lo que ocurrió con Yo soy Betty, la fea. La serie producida en Colombia saldrá del catálogo el próximo 10 de julio. Al buscarla actualmente, se puede observar una leyenda que advierte sobre esta situación.

Con Ana María Orozco como protagonista, Fernando Gaitán a cargo del guion y Mario Ribero de la dirección, Yo soy Betty, la fea alcanzó un altísimo nivel de éxito, mucho tiempo antes de llegar a Netflix. La serie colombiana se estrenó en 1999 y desde entonces cosechó mucha popularidad. De acuerdo con RCN Televisión, la cadena encargada de su difusión, cuando la novela vio la luz en China, el primer capítulo lo vieron 73 millones de personas. Y en su Colombia natal, el 20 de junio de 2000, el capítulo marcó 54,7 puntos de rating. De esa forma, superó la audiencia de los partidos de Colombia vs. Argentina y Colombia vs. Brasil por las eliminatorias para el mundial de Corea y Japón.

Los avances de Yo soy Betty, la fea que compartía una cadena de televisión colombiana

Fiel al estilo de transmisión diaria que tienen las telenovelas, la serie se desarrolla en una sola temporada, pero cuenta con 156 capítulos. Se emitió originalmente en televisión entre el 25 de octubre de 1999 y el 8 de mayo de 2001. Gracias a sus niveles de audiencia y otros factores, en 2010 ganó el Récord Guinness a la telenovela más exitosa de la historia. La distinción se otorgó porque fue transmitida en más de 180 países, fue doblada a 25 idiomas y se realizaron al menos 28 adaptaciones alrededor del mundo.

Por qué Yo soy Betty, la fea se va de Netflix

La serie se incorporó al catálogo en 2019 y lejos de decepcionar, siguió con altos niveles de audiencia. De hecho, en la actualidad se ubica entre las diez producciones más vistas del día en una considerable cantidad de países latinoamericanos, entre los que se incluye nuestro país. Además de liderar el Top 10 diario de Netflix en Ecuador y Perú, la producción también integra el listado de lo más visto en: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela. Los datos se desprenden de los datos de audiencia que comparte el sitio FlixPatrol.

Con estos números, sorprende descubrir la noticia de la salida y lo cierto es que no se conocieron oficialmente los motivos. Algunas versiones indicaban que el servicio de streaming tuvo inconvenientes para renovar la licencia de Yo soy Betty, la fea. En caso de no llegar a un acuerdo comercial para transmitir las distintas producciones, Netflix no tiene otra opción que sacarlas y eso es lo que habría ocurrido en este caso. Ante esto, la decepción de los usuarios fue enorme y las redes sociales fueron testigo de muchas quejas y memes para expresar el malestar.