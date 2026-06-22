Fin del misterio: la hija de Piñón Fijo mostró la cara de su padre sin maquillaje por primera vez

Piñón Fijo es uno de los payasos más queridos por el público infantil desde hace más de 20 años. A lo largo de su vida, Fabián Alberto Gómez, el verdadero nombre del artista, acompañó a diferentes generaciones en sus programas televisivos y shows teatrales y despertó la ilusión de muchos. Sin embargo, su identidad siempre se mantuvo oculta tras el maquillaje, hasta que su hija Ana Sol (conocida como Solcito) compartió en Instagram un recuerdo en el marco del Día del Padre que se celebró el domingo 21 de junio. Allí reveló el rostro verdadero del actor y en la sección de comentarios los usuarios no tardaron en manifestarse al respecto.

El posteo consiste en un video donde se muestra a Solcito y a Jeremías Fijo, ambos hermanos, quienes se sientan en un banco de Plaza Sarmiento. Por la calidad del registro, se trataría de una grabación de la década de los 90.

Solcito Fijo reveló la identidad de Piñón Fijo

“Estábamos aburridos… ¿Y ahora, quién podrá salvarnos? ¿Este señor quién es? Al parecer tenía una solución para nosotros…”, escribió Solcito como subtítulo mientras se desarrolla el corto que muestra a los niños mientras un hombre se acerca y, al notar su desahucio, se viste de payaso y les alegra la tarde.

El texto que redactó Solcito tras publicar el video donde develó el rostro de su papá (Fuente: Instagram/@soysolcitofijo_)

En ese registro audiovisual puede verse parte del rostro de Piñón, pese a que rápidamente comienza con la transformación de su vestimenta y se coloca el maquillaje que cubre parte de su cara. Solo al final del clip, Solcito añadió una foto en la que se ve junto a su padre y hermano décadas atrás. Allí quedó expuesta la identidad del actor infantil.

La hija de Piñón Fijo reveló cómo es su rostro sin maquillaje (Fuente: Instagram/@soysolcito_)

“Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablin. Nunca se concretó, pero quedaron semillas. Algunas florecieron mucho tiempo después. Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años”, escribió Sol para acompañar el reel y cerró: “Hoy te celebro, te agradezco y te honro… ¡Feliz día!”.

Debajo de esa publicación, su hermano acompañó el sentimiento con un comentario sobre qué le produjo ver ese clip. “Hoy estuve todo el día sin señal. Muy lejos. Me encuentro con este recuerdo tan lindo, tan fuerte, que me pegó justo en el cuore [corazón, en español]. No tenía pensado terminar el día tan emocionado. Feliz día a mis dos padres que me dieron la vida: ¡Fabián y Piñón! Los amo”, plasmó.

La reacción de los usuarios tras ver el rostro de Piñón Fijo (Fuente: Instagram/@soysolcitofijo_)

La repercusión de este video impulsó la reacción de los usuarios y extelevidentes de Piñón Fijo es mi nombre (eltrece), que dejaron comentarios como: “Creo que muchos no estábamos preparados para ver la cara de Piñón”; “Amo esta comunidad, todos quedamos así al ver a Piñón joven sin maquillaje, gracias, Sol”; “Aay nooo, ¡a los 29 años vengo a conocer la cara de Piñón! Gracias por haber mantenido siempre la ilusión” y “No sé si estoy más en shock por conocer a Piñón o por ver que Solcito y Jere son Luni y León”.

Cabe remarcar que tanto Solcito como Jere fueron parte del elenco que trabajó con Piñón Fijo en el escenario y en sus shows televisivos. En la actualidad, cada uno sigue sus propios proyectos de animación infantil.