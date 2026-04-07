Tras el conflicto familiar, Piñón Fijo se reconcilió con su hija Sol y presentaron su nueva canción: “Sanar”

En 2022 estalló un escándalo alrededor de la familia de Fabián Alberto Gómez, mejor conocido como Piñón Fijo. Denunció que no podía ver a su nieta y eso terminó por sacar a la luz la pelea con sus dos hijos, Sol y Jeremías, quienes supieron trabajar codo a codo a su lado. Aunque pidió disculpas públicamente, todo parecía indicar que no había, al menos en el corto plazo, posibilidades de recomponer el vínculo. Sin embargo, el tiempo sanó heridas. Padre e hija se reencontraron tanto a nivel personal como profesional y, casi cuatro años después de la disputa, lanzaron juntos una canción para sellar esta nueva etapa. “A veces hay que irse para sanar y construir distinto”, expresó la animadora.

El fin de semana, Ana Sol Gómez Suárez, la hija mayor de Piñón Fijo, sorprendió a todos al publicar en Instagram una foto abrazada a su padre. La misma tuvo como fin anunciar el lanzamiento de una nueva versión de “En mi casa”. Se trata de un tema suyo que lanzó en 2019, pero que ahora interpretaron juntos y para el cual grabaron un videoclip. “En mi casa hay palabras / por favor, perdón y gracias / es mi casa una guarida / construida con amor”, dice el estribillo.

Sol y Piñón Fijo se reconciliaron tras la escandalosa pelea familiar y sacaron una canción juntos (Foto: Instagram @soysolcito_)

Al mismo tiempo, reflexionó sobre su elección de canción y sobre cómo tuvo que tomar distancia para volver a reencontrarse con su padre. Aunque no entró en detalles ni habló explícitamente de la pelea, dejó en claro que la disputa es cosa del pasado.

“Hace muchos años que escribo canciones y, sin darme cuenta, muchas hablan de lo mismo: de perder el miedo, animarse a volar, salir del nido”, escribió la animadora. “Hoy entiendo por qué. A veces hay que irse, para desarmar, sanar, volver y construir distinto. Con más amor propio, conciencia y gratitud”, continuó.

Padre e hija hicieron una nueva versión de la canción "En mi casa" con videoclip incluido (Foto: Captura de video)

“‘En mi casa’ nace desde ahí. Desde ese lugar al que siempre queremos volver: nuestro nido, nuestra guarida, nuestra raíz. Y no, no todo es perfecto. Como en cualquier familia, hay procesos, hay tiempos, hay caminos. Pero hay algo que siempre está: el amor. Y eso… alcanza. Ojalá esta canción los abrace y conecte con lo más puro, simple y verdadero", sentenció.

Qué pasó entre Piñón Fijo y sus hijos

El escándalo familiar estalló en agosto de 2022 cuando Piñón Fijo denunció mediante un posteo de Instagram que no podía ver a su nieta Luna, la hija mayor de Sol, y pidió por los derechos de los abuelos y los nietos. “¡Mi loquita hermosa! Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. ¡Te amo y te extraño!”, escribió. Esto sacó a la luz la pelea entre el animador y sus hijos que, según trascendió, se desató luego de que él se separara de su esposa Karina Suárez.

A partir de esto, Sol rompió el silencio y publicó un contundente descargo en el que lo acusó de maltrato. “Hace ocho meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas, después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de los 35 años. Pero jamás le prohibí ver a sus nietos”, expresó. Su hermano Jeremías también atacó a su padre y remarcó que “nadie prohibió nada a nadie”: “Podría agachar la cabeza y llamar por teléfono, golpear una puerta. Nunca sucedió”.

En 2022 estalló públicamente la pelea de Piñón Fijo con sus dos hijos, Jeremías y Sol (Foto: Instagram @solcitofijo)

Con el paso de los años, supieron sentarse y aclarar los tantos, puertas adentro. En julio de 2025, Piñón Fijo habló con LA NACION sobre el vínculo con sus dos hijos y sostuvo: “Nos abrazamos de nuevo, pasamos en limpio todo, fue más temprano que tarde y con perfil bajo. Hoy, con los chicos y con mis nietos, estamos de primera”.