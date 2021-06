Flavio Mendoza cruzó al Pájaro de Vilma Palma por su imitación de un hombre gay

Mario “el Pájaro” Gómez, el cantante de Vilma Palma e Vampiros, protagonizó un duro cruce con Flavio Mendoza en PH, Podemos Hablar (Telefe) este sábado a la noche. El vocalista hizo una caricaturización desubicada de un hombre gay y el coreógrafo no se lo dejó pasar.

La consigna del programa alentaba a sus invitados a que avancen hasta el punto de de encuentro aquellos que creían que el amor no tiene género. El Pájaro avanzó, pero no supo explicar por qué lo hizo. Por el contrario, señaló que nunca podría enamorarse de un hombre.

Flavio Mendoza cruzó fuerte al Pájaro de Vilma Palma por su imitación de un hombre gay

“Probá con un hombre a ver si te cambia un poco”, insistió Flavio al Pájaro en un momento del debate. El cantante, de 60 años, había estado hablando de sus problemas para mantener una pareja y afirmó que su relación más larga duró un año y medio. “No, amigo, no”, respondió el cantante.

Andy Kusnetzoff intervino y le consultó: “¿Ves imposible enamorarte de un hombre?”. Y el intérprete de “Auto rojo” le contestó haciendo una exageración con sus gestos y poniendo voz fina, en un intento de imitación retrógrada de un hombre gay: “Sí. Me encantaría”, dijo.

Al escucharlo, Flavio se sintió ofendido y exclamó: “Ahí está. Tenés el prejuicio del machista. Porque dijiste ‘me encantaría’; hiciste el maricón. No hace falta ser maricón para enamorarte de un tipo”.

Ximena Capristo, Soledad Silveyra, Flavio Mendoza, María Becerra y el Pájaro Gómez fueron los invitados a PH este sábado 26 de junio Instagram: @phpodemoshablarr}

Frente a estas palabras, el Pájaro intentó calmar las aguas y respondió: “Fue una broma, además soy imitador, me encanta imitar. Para mí la mujer es lo más hermoso del mundo, amo a la mujer. No hablo tanto de lo físico, por ejemplo, los ojos que tiene ella (señalando a María Becerra, otra de las invitadas). Amo eso. Soy de la guarda vieja”.

El coreógrafo no se sintió satisfecho con esa respuesta y remarcó: “Me parece muy machista, muy machista. Es mi percepción”.

Mientras el cantante volvía a explicarle que no lo había hecho con mala intención, Andy les dijo a sus invitados que no era para que discutan de esta forma y el Pájaro cerró: “No, si es un genio él”.

La estrella de Vilma Palma y el productor teatral ya habían tenido un cruce en el programa.

El vocalista había contado que se puso de novio a finales de 2020 y que recientemente había decidido separarse. “Empezamos a salir en Año Nuevo. Cuando vos dedicás tu vida a un grupo como Vilma Palma e Vampiros es muy difícil que encuentres una persona que te siga, y menos con esta pandemia”, indicó y alegó que la razón de su ruptura había tenido que ver con los celos de su pareja.

“Eso es verso”, le dijo Flavio. Y el Pájaro replicó: “Me vas a hacer enojar. Tenés que encontrar una persona que te siga el carro que vos tenés. Yo soy bohemio, soy cerrado, me gusta estar solo. Le aposté a estar en pareja y me cansé, loco. Me hacen c... de risa con el tema del chongo ¿Qué mierda es?”.

LA NACION