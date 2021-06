Una emprendedora denunció a Ivana Nadal por arruinar un sorteo: “Después habla de empatía”

Una vendedora de ollas Essen denunció a Ivana Nadal por no cumplir con las pautas estipuladas para hacer un sorteo en las redes sociales. La mujer mostró en su cuenta de Instagram que le había devuelto los productos sucios y rayados, en lugar de en perfectas condiciones para poder ser entregados a un tercero. Por su parte, la influencer publicó que está “procesando” el conflicto y pidió disculpas a sus seguidores.

Este viernes, Nadal anunció que la acción que venía promocionando en su perfil con los productos de la reconocida marca gastronómica no iba a poder llevarse a cabo. “Estoy procesando la experiencia que me trajo este sorteo. Pronto les contaré más detalles. Por ahora, solo pedirles disculpas, pero no vamos a poder realizar este sorteo”, escribió la modelo junto a las imágenes que usó para comunicarlo en un primer momento.

El posteo de Ivana Nadal donde originalmente comunicaba el sorteo ahora muestra su texto de disculpas Instagram: @ivinadal

Horas antes, desde la cuenta @cocinafacilconnosotros, una mujer había arremetido contra la modelo por el estado en el que devolvió las ollas: “Me vine a buscar las piezas que había quedado en hacer el sorteo con esta mina. Quiero mostrarles en qué condiciones me las entregó. ¡Ay! No saben la calentura que tengo. Se re cag... en mí estas dos personas impresentables. Me entregan la pieza sucia, rayada, en una condición que no saben. Encima me obligan a sortearlo. ¡Qué mie... voy a sortear en las condiciones que me entrega las piezas!”.

El enojo de una vendedora de ollas con Ivana Nadal

Y siguió con su descargo: “Siento que me escupió en mi cara y en la de mi familia, literal. Después habla de empatía. ¡Qué empatía tiene! Ni siquiera fue capaz de lavarlo. No saben la indignación que tengo con esta mujer. No lo puedo creer. Yo pensé que era una persona, así como se muestra en las redes. No tiene humildad, no sabe lo que es ser humilde”.

Una de las fotos que la vendedora publicó en su cuenta de Instagram Instagram: @cocinafacilconnosotros

La vendedora compartió imágenes de los detalles desprolijos en los productos. “Si vos vas a salir a hablar en las redes, a decir las cosas que decís, aprendé a ponerte en el lugar del otro. ¿Querés hacerle un mimo a tus seguidores, como vos decís? Poné de tu parte. No es solo hacer una historia y hablar de la empatía. Si vos querés que el universo se ponga a tu favor, hacé que el universo se ponga a tu favor”.

Otros detalles del estado en el que Ivana Nadal supuestamente devolvió los productos que debían sortearse entre sus seguidores Instagram

En respuesta, Nadal también decidió referirse al tema en sus stories de Instagram: “Ya les voy a contar qué pasó con el sorteo de Essen. Estoy procesando la información, para no reaccionar. Todo pasa para que aprendamos, y eso es lo que estoy buscando hacer con esta situación. De antemano, les pido disculpas”, escribió.

El mensaje de Ivana Nadal en sus stories tras las acusaciones Instagram

LA NACION