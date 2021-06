Santi Maratea cumplió años e hizo un insólito pedido en medio de una campaña solidaria

Este viernes, Santiago Maratea cumplió 29 años. Desde las redes sociales, el influencer hizo una breve pausa en su actual campaña solidaria para recaudar dinero por un motivo personal: poder comprarse un bolso de Louis Vuitton como regalo.

Tras el éxito de su iniciativa para conseguir el medicamento más caro del mundo para Emmita, la beba con atrofia muscular espinal (AME), y el alquiler del vuelo chárter a Lima para los atletas argentinos del Sudamericano, Maratea continúa sumando seguidores y busca colaborar con la mayor cantidad de causas posibles. Ahora, en medio de una recaudación de fondos para Trans Argentinxs, una organización no gubernamental que ayuda a las infancias trans, el influencer se permitió hacer un paréntesis en la campaña en el día de su cumpleaños.

“Vieron que hoy [por el viernes] es mi cumpleaños y puedo pedir lo que quiera. ¿Me mandan nudes (fotos de cuerpos desnudos)?”, comenzó bromeando en sus historias de Instagram. Después, agregó: “Iba a pedir que pongan 10 pesos para una cartera de Louis Vuitton que quiero, pero nos faltan nueve millones para la fundación. Aparecieron nuevos haters y me inspiraron. Ponele que no me compro la cartera y se hace la fundación. ¿Con qué voy, con una bolsa de supermercado?”.

Santi Maratea pidió dinero para comprarse un bolso Louis Vuitton - Fuente: Instagram @SantiMaratea

A través de un link de Mercado Pago, Maratea pidió así la contribución de sus fans para poder adquirir el accesorio. Y alertó: “A cualquier famoso que me diga feliz cumple, le voy a pedir que me preste su Instagram para expandir la colecta mientras yo me tomo el día como una diosa”.

Con su humor característico, resaltó: “Hoy me tomo el día, no hago ninguna colecta que no sea para conseguir un bolso más caro que mi alquiler y me haga sentir realizado, solamente por tres minutos y después vacío de vuelta”, concluyó.

