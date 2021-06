Juana Viale les hizo una especial recomendación cinéfila a todos los que la critican

La emisión de este sábado de La Noche de Mirtha (eltrece) comenzó con Juana Viale cantando y bailando la canción “Libre Soy” de la película Frozen. Al recuperar el aliento, la actriz aprovechó para enviar un mensaje especial.

“¡Libre soy! ¡Libre soy! ¿Cómo están? Libre soy. al que le gusta bien y al que no también. ¡Qué linda película! Les recomiendo a todos los que están bastante ortivas que vean un poco de esta película que es maravillosa. Frozen, se las recomiendo a todos”, disparó con una sonrisa.

La actual conductora del ciclo fue centro de críticas cuando la semana pasada por el comentario que le hizo a la actriz Gladys Florimonte por votar a Alberto Fernández. “En este programa, cuando estaba la abuela, dijiste que querías un cambio. Lo ibas a votar a Alberto y lo votaste a Alberto. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tus auto, estas viviendo de ahorros...”.

Luego de este comentario, la conductora le envió un mensaje a Gladys pidiéndole disculpas. “Ayer Juana me mandó un audio, me dice: ‘Espero que no te hayas sentido mal’. Y le dije que no hay que darle bola a la gilada”, contó Florimonte en el programa Por si las moscas (La Once Diez). Y continuó: “Hay tanta gente mala, las redes sociales están bravísimas, buscan el pelo para poder agredir, estamos muy malos”.

El programa de este sábado contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, Lucía Salinas, periodista especialista en temas judiciales, y el doctor Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica.

LA NACION