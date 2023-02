escuchar

Florencia Moyano atraviesa uno de sus momentos más delicados luego de ratificar su denuncia de abuso sexual contra Juan Martino, el hermano de la periodista María José Martino. Ante las cámaras, la participante de El Hotel de los Famosos 2 (El Trece), no contuvo las lágrimas y expresó el calvario al cual se enfrenta por las opiniones de terceras personas. “Fue manipulándome y me sometió”, sostuvo.

Flor Moyano se quebró después de ratificar su denuncia a Juan Martino: "Fue manipulándome y me sometió"

En diálogo con LAM (América TV), la ex Combate (Canal 9), contó cómo se encuentra luego de reafirmar su denuncia contra su excompañero de El Hotel de los Famosos. Con sensibilidad y congoja, dejó entrever sus sentimientos luego de reunir el valor suficiente para poder denunciar a su victimario.

El notero de LAM le preguntó a Moyano qué tipo de sensación le genera ver la emisión actual del programa en el que participó junto a Martino y la influencer respondió: “Para ser sincera, me cuesta muchísimo ver el programa. Me cuesta mucho porque me veo en esas situaciones con Juan. Me veo expuesta y digo: ‘ay, date cuenta de que no’”.

Con la voz quebrada, Moyano continuó con su relato: “Veo cómo fue paso a paso, manipulándome y llevándome a un lugar de sometimiento. De estar sometida ante él, ante su voluntad. Me siento terriblemente mal, me cuesta”, confesó Moyano y añadió: “Hasta me da vergüenza verme. Lo miro sola en mi cuarto, simplemente para estar atenta y tratar de recordar más momentos”.

En tanto, Moyano lamentó: “En mi cabeza hay un bloqueo muy grande. Fue muy shokeante lo que viví. Muy difícil… La gente juzga y uno transita las cosas de la manera que puede”. Sobre las críticas que recibe por no haber hecho la denuncia pertinente con anterioridad, la influencer sentenció: “La verdad que duele. Duele mucho el pensamiento ajeno. Porque no se dan una idea de lo mal que lo pasa una víctima por todas las cosas que transita hasta llegar a eso”.

Flor Moyano relató el desgarrador relato acerca de cómo se encuentra luego de ratificar su denuncia contra Martino (Fuente: Instagram/@moyanoflor)

Acerca del rol de los profesionales de la salud mental dispuestos para atender a los concursantes del reality, Moyano dijo: “Los psicólogos del programa los podía pedir el participante. La vez que tuve un primer encuentro con la psicóloga fue cuando pasó esto”. Tras aquella revelación, la influencer agregó: “Esto yo se lo comuniqué a la productora, a Flor. Pero imaginate que yo logro contarlo porque ella me sacó del contexto y me pidió que le cuente qué sucedió”.

“Es una situación sumamente delicada”, resaltó Moyano y destacó: “El día que ustedes mostraron la denuncia, yo lo estaba mirando con mi mamá y mi hermano”, fue allí cuando rompió en llanto. “Tal vez yo nunca le pude expresar todo lo que había pasado y ahí se iban enterando de tantos detalles que a mí me costaba tanto contarlo y ese día fue durísimo”, remarcó.

Antes de concluir, la inflencer expresó: “Ver en boca de otra persona lo que a vos te sucedió, fue muy duro, pero al mismo tiempo hoy me siento liberada de que puedo contarlo y de que tomé esa valentía, porque no sabía si denunciarlo o no ya que estaba en juego mi carrera”. Luego del triste episodio en el que Florencia Moyano relató su situación una vez que ratificó la denuncia contra Juan Martino, elogió el trabajo de los productores del reality y otras personas cercanas al programa que se acercaron de manera individual a ofrecer su ayuda.

