El abogado de Florencia Moyano reveló que Juan Martino se comunicó con ella y dio detalles de la denuncia

El 2 de febrero, la influencer Florencia Moyano denunció a Juan Martino, quien fuera su compañero del reality El Hotel de los Famosos (eltrece), por abuso sexual con acceso carnal, hecho que habría sucedido durante el ciclo, cuyas grabaciones terminaron en enero y que aún es emitido por el canal. Este miércoles la denunciante se presentó en la Fiscalía N° 2 de Cañuelas para ratificar su presentación judicial contra el modelo y actor. Su abogado, Roberto Castillo, detalló aspectos de la denuncia durante 8:30, conducido por Luis Majul por la pantalla de LN+.

“Gracias por el apoyo y acompañamiento. Eso es muy importante para mí. Estoy mal y concentrada en este momento que es muy importante”, fueron las escuetas palabras de Flor Moyano frente al micrófono de LN+ al momento que ingresó a la fiscalía de Cañuelas, acompañada por su abogado Roberto Castillo.

Flor Moyano habló antes de declarar

Minutos más tarde, fue el letrado quien habló ante la prensa en post de aclarar en qué estado se encuentra la denuncia. “Los hechos que nosotros encuadramos son seis, pero eso no quiere decir que la fiscal no pueda agregar otros hechos porque ella convivió varias semanas con una persona que comenzó con tocamientos en sus partes íntimas. Ella se lo reprochaba, a lo cual él reaccionaba de manera hostil y la humillaba”, detalló Castillo, quien aclaró que en principio esto se encuadraba judicialmente como abuso simple y escaló a un abuso sexual con acceso carnal. “Uno se produce en el baño y en la habitación”, determinó acerca de los hechos mencionados.

Asimismo, Castillo aclaró que la denunciante apunta contra Juan Martino y no contra la producción del reality. Sin embargo, los abogados del ciclo se mantienen en comunicación constante con él.

Por el momento, descartó emitir una cautelar para evitar la emisión de los capítulos que incluyen a Florencia Moyano pero remarcó la importancia de acceder al material grabado para ser presentado ante la Justicia, como así también para que la modelo sepa qué se podrá ver al aire sobre lo sucedido. “No suele darse que un abuso sexual ocurra en un reality de televisión. Hay una construcción que se da en los programas ya emitidos donde empieza el tocamiento y la agresión. Hay testigos presenciales que son participantes”, detalló el representante legal.

Habló el abogado de Flor Moyano al ratificar la denuncia por abuso

En cuanto a la actitud del denunciado tras la repercusión que tomó el preocupante hecho, el abogado indicó que Juan Martino se contactó con Florencia Moyano “para aprovecharse de su estado de vulnerabilidad”, por lo que ella le pidió que no vuelva a comunicarse y por este hecho pide un resguardo judicial para su defendida.

La palabra de los abogados de Juan Martino

“Estoy bien, mirando lo que pasa. No hablé con abogados, ¿para qué? Yo estaba en una relación con ella, punto, eso es todo. Y se ve. Yo tuve una relación con ella y, obviamente, no hubo ningún problema de otra índole”, fue el descargo de Juan Martino en diálogo con Intrusos (América) horas después de que se conociera la denuncia de Florencia Moyano. Su postura cambió y contrató a dos defensores ante la gran repercusión en medios de comunicación.

Hablaron los abogados de Juan Martino para apoyar su versión

El denunciado se llamó a silencio, mientras que sus abogados Aníbal Mathis y Agustín Rodríguez tomaron la palabra para desmentir la versión judicial llevada a cabo por Florencia Moyano. “Me gustaría que traigan un video donde él la está violando, porque acá no hay nada concreto. Una persona que está en un reality, donde hay un montón de cámaras, ¿la violan y no dice nada?”, esgrimió el defensor acerca de la actitud de la denunciante, al mismo tiempo que remarcó que no hay pruebas fílmicas sobre un abuso sexual por parte de su cliente.

La versión de los abogados de Juan Martino sobre la denuncia por violación

Por su parte, Rodríguez apoyó la versión de Martino al destacar que los acercamientos entre su cliente y Moyano fueron propios de la relación amorosa que tuvieron durante el reality. Ambos abogados indicaron que detrás de esta denuncia hay intereses por parte de la víctima y terceros.

