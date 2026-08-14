Flor Torrente anunció el cierre de su negocio después de 13 años: “Es difícil y triste”

Florencia Torrente no solo heredó de su madre, Araceli González, la apariencia física y el amor por la actuación, sino también el gusto por la moda y sobre todo por emprender. Decidió abrirse paso en la industria fashionista nacional fundando junto a una amiga su propia marca de ropa, carteras y accesorios ciento por ciento veganos. Sin embargo, tras 13 años en el mercado, se vieron obligadas a tomar una triste y difícil decisión. A través de un video que publicaron en Instagram anunciaron el cierre de su emprendimiento: “Helicia tiene que decir adiós”.

“Get Ready (prepárense) para llorar”, expresó Flor Torrente en un video que grabó con su amiga y socia, la diseñadora Agustina Bruzón. “Esto no es algo fácil para contarles, pero queremos decirles que después de 13 años, de muchos años compartidos y de 30 años de amistad, Helicia tiene que decir adiós”, agregó.

Luego de 13 años en el mercado, Flor Torrente anunció el cierre de su marca de ropa (Foto: Instagram @heliciabsas)

Por su parte, Bruzón dijo que se trata del “cierre de un ciclo” y remarcó que lo más importante son los recuerdos que construyeron durante todos los años juntas: “Es difícil y es bastante triste, pero también es importante y es para algo mejor. Siempre que se cierra algo, seguro viene algo mejor”.

“Queremos agradecerles a todas las personas que formaron parte, a todas las que nos ayudaron no solo en el crecimiento de Helicia, sino también en el crecimiento personal”, expresaron y remarcaron que, como querían que, más allá de todo, el final fuera “una celebración”, habilitaron descuentos en su sitio web.

La marca fue fundada hace 13 años por Torrente y Agustina Bruzón (Foto: Instagram @heliciabsas)

“Nada más que agradecimiento. Para nosotras, obviamente Helicia y más que nada su raíz esencia, que somos nosotras, va a estar para siempre”, sostuvo Bruzón y Torrente concluyó: “Gracias, les dejamos Helicia para siempre”.

Los mensajes de apoyo hacia ambas no tardaron en hacerse eco. Además de sus seguidores, varias celebridades como Benjamín Rojas, Paula Chaves, Felipe Colombo, Agustina Córdova y Maida Andrenacci les dejaron cálidos comentarios. Verónica Lozano, quien también se desarrolla en la industria de la moda, expresó: “Hermoso lo que hicieron juntas, cada colección realizada con amor y pasión. Las vamos a extrañar”. Por su parte, Tomás “Toto” Kirzner, hijo de Araceli González y Adrián Suar, escribió: “Las amo”.

Los mensajes de apoyo y cariño no tardaron en llegar (Foto: Instagram @heliciabsas)

Pero, sin duda, el comentario que más conmovió fue el de Araceli González, puesto que no solo se pronunció desde un lugar de emprendedora, sino también de madre: “¡Las amo tanto! Pelearon con tanta pasión y compromiso por su marca. No toda falla es de uno. Los escenarios son voraces y la competencia es tirana. Considero que marcas maravillosas deberían estar angeladas y cuidadas con escenarios prósperos y una juventud que apuesta con todo a pelear en la jungla sin nada de red”.

El sentido mensaje de Araceli González (Foto: Instagram @heliciabsas)

“Mis gladiadoras valientes que en cada producto no solo daban diseño y calidad, sino también respeto al cliente. ¡Las amo! Las respeto y, sobre todas las cosas, todo deja una enseñanza maravillosa. Aunque cerrar sea doloroso, ¡yo me quedo con los mejores sacos, las mejores carteras y los joggings que amo! Helicia por siempre en mi alma y ustedes, hermosas mujeres audaces que buscaron el nombre perfecto para su sueño perfecto. ¡Misión cumplida! De eso estén seguras", sentenció.