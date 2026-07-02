La revelación de Araceli González al hablar de su nuevo vínculo con Adrián Suar: “Por él lloré toda mi vida”

Después de años enfrentados, hace un mes se oficializó la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar. Ella sorprendió a todos al asistir con Tomás “Toto” Kirzner, su hijo en común, y su primogénita Florencia Torrente a la función de Sottovoce, obra que protagoniza el actor en el Teatro El Nacional. Este reencuentro despertó rumores de crisis con su pareja Fabián Mazzei, algo que ambos desmintieron. Ahora, en medio de las especulaciones sobre esta nueva etapa de su vida, la actriz se sinceró sobre su vínculo con su ex y las posibilidades de regresar a la ficción a su lado y cómo está actualmente su relación con su marido.

A la salida de Olga, González fue abordada por la prensa y consultada por los rumores de una supuesta pelea con Fabián Mazzei. “Que hablen lo que quieran, no me importa. Me parece tremendo que en un momento de tanta alegría tengan que tirar mie***. Es parte del juego, lo entiendo”, dijo en diálogo con Los profesionales de siempre (enueve) y aseguró además estar focalizada en el emprendimiento de cosméticos que tiene desde hace tres años.

Araceli González especuló sobre un regresar a la televisión de la mano de Adrián Suar

A partir de esto, le preguntaron por la posibilidad de regresar a la ficción de la mano de Adrián Suar y advirtió que hasta el momento no recibió ninguna propuesta. Dijo que con su exmarido hablan más que antes, sobre todo temas de su hijo y personales, lo cual “es superamoroso y lindo”. Aunque por ahora no se dio una reunión entre todos, con Mazzei incluido, no lo descarta: “Se va a dar, pero tampoco nosotros forzamos nada. Es como cuando yo empecé la relación con Fabi; no forcé a que sea amigo y quiera a mi hijo; se va dando”.

Araceli González y sus hijos fueron a ver a Adrián Suar al teatro (Foto: Instagram @araceligonzalez67)

En cuanto al impacto que tuvo la foto con sus hijos en la entrada del teatro, admitió que era “muy difícil hablar acá de un proceso que a uno le llevó tantos años, de muchísimas cosas que tienen que ver con la vida que poco puede entender otro. A veces el que tenés al lado no te entiende las resoluciones que vas tomando en la vida. Es muy difícil, pero yo estoy muy feliz con el paso que di y creo que es lo mejor que hice en mi vida, no solo para mí, sino también para mis hijos. Es una enseñanza para ellos también”. Incluso, contó que cuando bajó del ascensor de la casa de Suar con su hijo, él simplemente le dijo: “Gracias, mamá, me diste una gran lección”.

Gozálaez contó que retomó el diálogo con Suar, pero negó haber recibido una propuesta para regresar a la ficción Archivo

A partir de esto, le preguntaron por lo ocurrido en diciembre de 2025, cuando estuvo en La noche de Mirtha (eltrece) y rompió en llanto al hablar de Suar: “Me pasó una situación puntual y yo soy muy genuina. Nunca me pasó de llorar en ningún lado, pero en lo personal estábamos viviendo un año bastante difícil con un montón de cosas y también había sucedido algo con Toto. Mirtha tiene esa posibilidad de tocar ese punto y la verdad me agarró desprevenida”.

Si bien reconoció que no volvería a juzgarse como lo hizo, aunque sí a llorar “mil y una veces más”, aseguró que esas lágrimas no eran por Suar: “Por Adrián lloré toda mi vida, pero no ahora. Ya está. Hace muchos años que me separé. Estoy enamorada del hombre hermoso que tengo en mi casa y que fue muy protector de todos nosotros y que tampoco compite con nadie. Fabi solo vino a entregar lo que es, una persona hermosa”. En este sentido, insistió en que Mazzei “no es nada tonto”, sino “muy respetuoso” y que es el primero en apoyar sus decisiones.