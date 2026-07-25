Flor Vigna contó por primera vez cómo se enteró que Luciano Castro la engañaba con Griselda Siciliani

A dos años de su ruptura con Luciano Castro, la cual estuvo marcada por el escándalo, Flor Vigna rompió el silencio y relató los detalles de cómo descubrió la infidelidad de su ex con Griselda Siciliani. Durante su visita al ciclo de streaming Cómplices del Desmadre, la artista recordó el tenso episodio que desencadenó el fin definitivo de la confianza en la pareja, al revelar que todo sucedió mientras compartían un viaje cotidiano en camioneta.

Flor Vigna y Luciano Castro estuvieron juntos durante poco más de dos años

Según explicó la ex Combate (elnueve), ella se encontraba en el asiento del copiloto cuando ingresó un mensaje al teléfono del actor. Aunque aclaró que no solía revisar sus pertenencias ni se consideraba para nada una persona celosa, un fuerte instinto la llevó a prestarle atención al dispositivo en ese instante. Al observar la notificación en pantalla, notó de inmediato una conversación sospechosa que encendió todas sus alarmas.

“Había muchos mensajes borrados. Él borraba sus respuestas, pero dejaba los mensajes de ella”, detalló Vigna entre risas. Al confrontarlo en ese mismo momento, Castro intentó minimizar el hecho al asegurar que se trataba únicamente de una compañera de trabajo. Sin embargo, la explicación no logró convencer a la bailarina, especialmente tras comprobar la eliminación selectiva del chat y la frialdad de las respuestas.

Flor Vigna contó cómo se enteró de que Luciano Castro le era infiel con Griselda Siciliani (Foto: Captura X)

A su vez, la joven también expresó la profunda contradicción que sintió en aquel período de su vida, al señalar que, mientras esto ocurría a sus espaldas, Luciano le reafirmaba constantemente que ella era el gran amor de su vida y que planeaban un futuro juntos. Este contraste entre el discurso afectivo y aquel descubrimiento terminó por debilitar el vínculo de manera irreversible.

Cabe recordar que Flor Vigna y Luciano Castro oficializaron su separación a principios de febrero de 2024, cuando la propia cantante emitió un comunicado mediante sus redes sociales tras poco más de dos años y medio de relación.

Flor Vigna y el comunicado que publicó tras su separación de Luciano Castro

“Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos... Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta, pero tenemos que despedir”, lanzó en aquel entonces; pese a que hoy, tras sus recientes declaraciones, esas palabras cobren un significado completamente distinto.