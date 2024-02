escuchar

Tras varios rumores al respecto, Flor Vigna confirmó su separación de Luciano Castro, luego de más de dos años y medio de relación. Todo se dio a conocer por medio de una publicación que compartió la bailarina en sus historias de Instagram y también a través del canal de difusión de la mencionada red social, lo que generó revuelo entre sus seguidores.

“Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos”, comenzó diciendo en su breve comunicado. Asimismo, aprovechó el momento para describir cómo fue su relación con el actor y dejó en evidencia que el distanciamiento fue en buenos términos. “Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta, pero tenemos que despedir”, lanzó.

Anteriormente, en su canal de difusión, se pudo ver que aprovechó para agradecerles a sus seguidores por apoyarla en estos tiempos difíciles. “Gracias por sus mensajes y por todo lo que hacen por mí, me siento muy acompañada por ustedes. Gracias por estar hace nueve años bancándome, saben cómo soy y eso me deja tranquila”, sostuvo. Por su parte, Luciano Castro no se pronunció al respecto hasta el momento.

El romance había comenzado en 2021, cuando ambos se conocieron mientras compartían el mismo gimnasio en Zona Norte. Desde entonces no se separaron e incluso blanquearon su relación de manera veloz.

La noticia del rompimiento no vino con tanta sorpresa, puesto que los rumores de separación habían comenzado desde hace tiempo, teniendo en cuenta que no compartían fotos juntos desde hacía más de un mes y tampoco se mostraban en público. Mismo, cada uno comenzó el año con sus proyectos laborales por separado: Castro con El Beso en Mar del Plata y ella como jurado del Bailando en el tramo final de la competencia.

Asimismo, los fanáticos de la cantante de “Picaflor” notaron que, en las últimas semanas, venía mal a nivel personal, ya que tuvo fuertes y confusos enfrentamientos con otras figuras del mundo del espectáculo, como Lourdes Sánchez y Noelia Marzol, e incluso, con la ex del actor, Sabrina Rojas.

Los detalles de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro

Luego de que la artista confirmara la ruptura, en Socios del Espectáculo (eltrece) analizaron la situación y dieron a conocer más precisiones al respecto de lo ocurrido. En ese marco, Nancy Duré recordó la crisis que tuvieron a mediados del año pasado.

“A mí me habían anunciado concretamente que se estaban separando cuando ellos terminaron de hacer la obra de teatro juntos”, dijo la panelista e hizo alusión a cuando trabajaron en El Divorcio en el teatro. Y sumó: “Después de desmentirlo varias veces, Flor terminó dando una entrevista en donde reconoció que estuvo esa crisis; en el momento en que terminaron de trabajar juntos, se sentaron a ver qué hacían, si seguían o cada uno continuaba por su lado”.

En aquel entonces, se supo que tanto la intérprete de “Uy!” como el actor decidieron darse una nueva oportunidad, aunque con ciertos requisitos para poder seguir adelante. “(Siguieron pero) con unas reglas un poco más laxas, como una pareja, pero con mucha libertad”, reveló Duré, que aseguró: “Pero desde aquel momento, estoy hablando ya casi un año, que ya venían en una crisis”.